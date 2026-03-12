Teška Orbanova patetika: Ukrajinci prijete mojoj obitelji

Izgleda da je stigao nastavak drame između Kijeva i Budimpešte. Nakon što su Mađari zaustavili ukrajinske kombije s ukrajinskim novcem, a Zelenski između redaka rekao da će ukrajinskoj vojsci dati adresu Orbana pa neka popričaju s njim, mađarski premijer koji opetovano blokira EU pomoć Ukrajini, objavio je dramatičan video na društvenim mrežama.

- Ukrajinci prijete mojoj obitelji, djeci i unucima. Dobro su, ali sve ima svoje granice. Sigurno ćete u vijestima vidjeti da Ukrajinci prijete ne samo meni, već i vama. Moja djeca, unuci... Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali ne smijemo se bojati - rekao je Orban u telefonskom razgovoru.

Pretpostavlja se da je ovo reakcija na izjavu nekadašnjeg ukrajinskog obavještajca Hrihorija Omelčenka koji je rekao da bi osvetnici mogli progoniti Orbana ako ne promijeni svoje anti-ukrajinske stavove.

Tradicionana netrpeljivost dva susjeda, eskalirala je kada je Ukrajina obustavila opskrbu naftovodom Družba. Kijev je za zastoj optužio ruske napade, a Mađarska i Slovačka navode da Ukrajina namjerno odugovlači s ponovnim puštanjem u pogon naftovoda te su najavili vlastite istrage, a Orban je ranije rekao da će rasporediti vojsku oko energetske infrastrukture. Čak je najavio i moguće ukrajinske sabotaže.