OPET SVAĐA S KIJEVOM

Teška Orbanova patetika: Ukrajinci prijete mojoj obitelji

Piše Filip Sulimanec,
Pretpostavlja se da je ovo reakcija na izjavu nekadašnjeg ukrajinskog obavještajca Hrihorija Omelčenka koji je rekao da bi osvetnici mogli progoniti Orbana ako ne promijeni svoje anti-ukrajinske stavove

Izgleda da je stigao nastavak drame između Kijeva i Budimpešte. Nakon što su Mađari zaustavili ukrajinske kombije s ukrajinskim novcem, a Zelenski između redaka rekao da će ukrajinskoj vojsci dati adresu Orbana pa neka popričaju s njim, mađarski premijer koji opetovano blokira EU pomoć Ukrajini, objavio je dramatičan video na društvenim mrežama.

 - Ukrajinci prijete mojoj obitelji, djeci i unucima. Dobro su, ali sve ima svoje granice. Sigurno ćete u vijestima vidjeti da Ukrajinci prijete ne samo meni, već i vama. Moja djeca, unuci... Moramo ovo shvatiti ozbiljno, ali ne smijemo se bojati - rekao je Orban u telefonskom razgovoru. 

Pretpostavlja se da je ovo reakcija na izjavu nekadašnjeg ukrajinskog obavještajca Hrihorija Omelčenka koji je rekao da bi osvetnici mogli progoniti Orbana ako ne promijeni svoje anti-ukrajinske stavove. 

VIDEOPORUKA Orban poručio Zelenskom: 'Nemoj ucjenjivati, pusti naftu'
Orban poručio Zelenskom: 'Nemoj ucjenjivati, pusti naftu'

Tradicionana netrpeljivost dva susjeda, eskalirala je kada je Ukrajina obustavila opskrbu naftovodom Družba. Kijev je za zastoj optužio ruske napade, a Mađarska i Slovačka navode da Ukrajina namjerno odugovlači s ponovnim puštanjem u pogon naftovoda te su najavili vlastite istrage, a Orban je ranije rekao da će rasporediti vojsku oko energetske infrastrukture. Čak je najavio i moguće ukrajinske sabotaže.

