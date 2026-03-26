NERVOZICA PRED IZBORE

Orban: Zelenski, odmah makni svoje špijune iz Mađarske!

Piše Filip Sulimanec,
Orban: Zelenski, odmah makni svoje špijune iz Mađarske!
Foto: Marton Monus

Pozivam Zelenskog da povuče špijune kući i poštuje volju mađarskog naroda. Kako se bliže izbori, predsjednik Zelenski je Mađarsku pretvorio u operativno polje za ukrajinske obavještajce

Kako se bliže izbori u Mađarskoj (12. travnja 2026.) tako se pojačava i retorika te tenzije na relaciji Budimpešta-Kijev. Viktor Orban je naredio Volodimiru Zelenskom da povuče ukrajinske špijune iz Mađarske i optužio ga da je od Mađarske napravio poligon za ukrajinske obavještajce ususret izborima.

 - Pozivam Zelenskog da povuče špijune kući i poštuje volju mađarskog naroda. Kako se bliže izbori, predsjednik Zelenski je Mađarsku pretvorio u operativno polje za ukrajinske obavještajce - rekao je Orban.

 - Aktivirao je agente koji se nalaze u mađarskoj politici. Ukrajinski operativci ulaze i izlaze iz stranke Tisza. Nikada nije bilo izbora u Mađarskoj s ovolikim upletanjem stranih službi - rekao je Orban očigledno pokušavajući diskreditirati Tisza stranku koju predvodi njegov glavni protukandidat Peter Magyar. 

SIGNAL PODRŠKE Vance stiže Orbanu uoči izbora
Vance stiže Orbanu uoči izbora

Prema anketama, Orban bi u ovom trenutku izgubio izbore. U posljednje vrijeme optužuje Ukrajinu za upletanje u predizbornu kampanju, a veliku podršku mu daju Trump, JD Vance i Rubio.

