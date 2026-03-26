Orban: Zelenski, odmah makni svoje špijune iz Mađarske!

Kako se bliže izbori u Mađarskoj (12. travnja 2026.) tako se pojačava i retorika te tenzije na relaciji Budimpešta-Kijev. Viktor Orban je naredio Volodimiru Zelenskom da povuče ukrajinske špijune iz Mađarske i optužio ga da je od Mađarske napravio poligon za ukrajinske obavještajce ususret izborima.

- Pozivam Zelenskog da povuče špijune kući i poštuje volju mađarskog naroda. Kako se bliže izbori, predsjednik Zelenski je Mađarsku pretvorio u operativno polje za ukrajinske obavještajce - rekao je Orban.

- Aktivirao je agente koji se nalaze u mađarskoj politici. Ukrajinski operativci ulaze i izlaze iz stranke Tisza. Nikada nije bilo izbora u Mađarskoj s ovolikim upletanjem stranih službi - rekao je Orban očigledno pokušavajući diskreditirati Tisza stranku koju predvodi njegov glavni protukandidat Peter Magyar.

Prema anketama, Orban bi u ovom trenutku izgubio izbore. U posljednje vrijeme optužuje Ukrajinu za upletanje u predizbornu kampanju, a veliku podršku mu daju Trump, JD Vance i Rubio.