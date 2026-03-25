Vance stiže Orbanu uoči izbora

Američki potpredsjednik JD Vance trebao bi posjetiti Mađarsku 7. i 8. travnja, rekla su u srijedu dva izvora upoznata s planom, uoči onoga što bi mogli biti najteži izbori za desničarskog premijera Viktora Orbana od preuzimanja vlasti 2010. godine. Vanceovo putovanje trebalo bi biti znak podrške Orbanu u vrijeme kada većina anketa pokazuje da aktualni premijer zaostaje za izazivačem desnog centra. Izbori će se održati 12. travnja. Plan posjeta mogao bi se promijeniti zbog američko-izraelskog rata protiv Irana, upozorio je jedan od izvora, govoreći pod uvjetom anonimnosti.

Američki državni tajnik Marco Rubio u veljači je bio u Budimpešti. Orban se bori sa slabim gospodarstvom, šokom cijena energije i suparnikom koji se smatra održivom alternativom.

Jedan od Trumpovih najbližih saveznika u Europi dugo je u sukobu s Europskom unijom oko niza pitanja, uključujući Ukrajinu. Prkoseći Bruxellesu, održava srdačne veze s Moskvom, odbija slati oružje Ukrajini i kaže da se Kijev nikada neće moći pridružiti bloku.

Trump ga je podržao prošli mjesec, nazvavši ga "istinski snažnim i moćnim vođom" u objavi na društvenim mrežama. U utorak je Trump objavio još jednu izjavu podrške na Truth Socialu, pozivajući Mađare da "izađu i glasaju za Viktora Orbana".