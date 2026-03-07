Orbanov apsurd napada na Hrvatsku zbog jeftine ruske nafte

Mađarski i slovački pritisak na Hrvatsku da im dopusti prijevoz ruske nafte preko Janafa je plod čistog apsurda. S tim da treba naglasiti da se, iako je riječ o dvije zemlje, radi o jednoj tvrtki - mađarskome MOL-u koji ima i slovačku rafineriju jer su vlasnik Slovnafta. Prije četiri godine te dvije zemlje su tražile izuzetak od sankcija, odnosno da i dalje mogu kupovati od Putina kroz naftovod družba. Obrazloženje zašto su to dobili je bilo ono na čemu su uporno ustrajali: mi za razliku od svih ostalih zemalja EU nemamo alternativni pravac. I prije te četiri godine, kao i sad, postojao je hrvatski Janaf. Ali su Viktor Orban i svi dužnosnici i direktori MOL-a ispod njega tvrdili da Janaf nije alternativa jer nema dovoljno kapaciteta da ih opskrbljuje. I onda je u ruskim napadima krajem siječnja oštećena Družba i taj naftni krvotok je za MOL presušio. I tu dolazimo do apsurda. Sad se Mađarska i Slovačka pozivaju da bi alternativnim pravcem, Janafom, i dalje trebali dobivati rusku naftu. A odobrenje za rusku naftu su dobili zato što nemaju alternativnih pravaca! Neruska nafta upravo teče prema obje zemlje kroz hrvatski naftovod, ali sad se MOL i dvije države bune zbog cijene. Žale se i Europskoj komisiji da Hrvatska ne pušta rusku naftu iako je ista ta EU dala izuzeće od sankcija objema državama dok ne budu našli alternativu. Koje očito ima i dokazuje se da je kapacitet dostatan.

