'Orbanova stranka ne pripada europskom desnom centru'

Stranka mađarskog premijera Viktora Orbana trebala bi napustiti europske Pučane, skupinu desnog centra, rekao je u u utorak predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker usporedivši Orbana s Marinom Le Pen, čelnicom francuske krajnje desnice.

Neobično oštar komentar Juncker je iznio u Stuttgartu u Njemačkoj pošto je mađarska vlada predstavila novi plaka kojim optužuje Junckera i američkog globalističkog aktivista mađarskog podrijetla Gerogea Sorosa da žele Mađarsku preplaviti migrantima.

Orbán is launching a government-funded campaign against Commission President Juncker. Here is the official poster. https://t.co/rAqhwciO0c pic.twitter.com/0EJMEN4syc