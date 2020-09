Orešković donijela za govornicu brojač novca, a padale su i brojne opomene zastupnicima

Dalija Orešković osvrnula se na aferu Janaf i prozivke Zorana Milanovića. Najviše reakcija izazvao je istup Nine Raspudića koji je prozvao kolege zbog tema o kojima su govorili u slobodnom govoru

<p>Saborski zastupnici nastavili su su zasjedanje slobodnim govorima, a odmah na početku padale su brojne opomene.<strong> Dalija Orešković </strong>iz Stranke s imenom i prezimenom govorila je o aferi Janaf. Osvrnula se na izjavu predsjednika države Zorana Milanovića, kojih je nju i kolegicu <strong>Marijanu Puljak</strong> nazvao samodopadnim provokatoricama.</p><p>- Trudimo se učiti od iskusnijih pa samo danas nabavile brojač novca, jer smo vidjeli da je to običaj u klubovima. Žao nam je što nam nitko nije rekao da klubovi moraju imati brojač novca - kazala je Orešković koja se za govornicu donijela brojač novca kao simbol 'omalovažavanja transparentnosti' te metafora moći, nedodirljivosti i uzvišenosti. </p><p>Ustvrdila je i kako u normalnoj državu bi ostali bez "dvije i pol glave vlasti".</p><p>U slobodnom govoru <strong>Ivana Posavec Krivec</strong> (SDP) najavila će kako će njezina stranka u saborsku proceduru uputiti zahtjev za zaštitom života i zakonskim uređenjem prava na dostojanstveni prekid trudnoće.</p><p>Reagirao je na <strong>Hrvoje Zekanović</strong>.</p><p>- Osim suverenista nitko drugi eksplicitno neće braniti život od začeća. Imat ćemo još jedan igrokaz jer kolege iz SDP-a pripremaju zakon o pobačaju, a HDZ će tobože biti protiv njega a zapravo su istomišljenici - kazao je. </p><p>Osvrnuo se i na HDZ koji govori da se život mora štititi, ali kad je kampanja onda će pokazati srednji prst svima koji su za zaštitu života.</p><p>- Sjećate se srednjeg prsta naše bivše predsjednice? Sva sreća da je bivša. Dobivala je glasove konzervativaca, ali je pokazala da je progesivka, da je za ubijanje - ustvrdio je Zekanović. </p><p><strong>Dragana Jeckov </strong>(SDSS<strong>)</strong> spomenula je ulice u desetak hrvatskih gradova koje nose ime ili po ustaškim obilježjima ili ustaških dužnosnika.</p><p>- Nisu ulice nazvane zbog zasluga tih ljudi na drugim poljima, to je napravljeno samo zbog rehabilitacije ustaškog režima ustvrdila je zastupnica SDSS-a.</p><p>Ponovni je reagirao Zekanović.</p><p>- Ne mogu vjerovati da 2020. imamo isto ispiranje mozga koje smo imali od 1945 do 1990. Ovo je hrvatska država koja je nezavisna. Ne mogu vjerovati da smo pet minuta slušali o ustaškom režimu i to iz vaših usta - kazao je zastupnik Suverenista i zaradio opomenu. </p><p>Na istup SDSS-ove zastupnike reagirao je i <strong>Davor Dretar</strong> iz Domovinskog pokreta.</p><p>- Vi ste članica koalicije koja vlada i nećemo govoriti o motivima koji su vas doveli s ovom temom. Ne razumijem čemu ovakav govor, vi ste na vlasti pa provedite te promjene. a ne ovako izazivati nove podjele - kazao je</p><p>Napomenuo je i kako u Beogradu ulice nose ime po zločincima.</p><p>Za povredu poslovnika javila se Jeckov.</p><p>- Ja sam zastupnica i predstavljam srpsku zajednicu, a kako se zovu ulice u Beogradu ostavimo poslanicima u Srbiji - odgovorila je Jeckov i zaradila opomenu.</p><p>Niz reakcija izazvalo je izlaganje <strong>Nine Raspudića</strong> (Most) koji je prokomentirao izbor tema. </p><p>- On je takav kao da vam gori kuća, a vi se bavite drugom aktivnošću - ustvrdio je.</p><p>Napomenuo je da u situaciji kad imamo neviđen sukob institucija u Hrvatskoj, gdje predsjednik govori o kriminalnom curenju informacija iz DORH-a, gdje imamo sukob premijera i predsjednika, govoriti o bilo čemu drugome, kaže, je izbjegavanje teme.</p><p>- Mogu shvatiti da vladajući izbjegavaju ovu temu pa kolegica Jeckov radi što je Vlado Gotovac nazvao 'egzorciranje ustaškog duha iz Hrvatske'. Kolegica Posavec Krivec jer je njen stranački kolega gradonačelnik u zatvoru ne govori o toj temi nego se u svom govoru upinje da ne bi slučajno koja beba ostala nepobačena. Kolega Zekanović...nije mi jasno njegovo junačenje i davanje sebi nekog ekskluziviteta, ima nas koji smo se jasno izrazili za zaštitu života od rođenja do smrti. Kolega Matula, od vas sam isto očekivao o temi kuće koja gori, a ne neko cjepidlačenje oko satnice i rasporeda u saboru - kazao je.</p><p>Zastupnici su reagirali na prozivke. Jeckov mu je uzvratila kako ne zna od kuda Raspudiću potreba da njezinom klubu određuje teme, posebno od zastupnika čijem klubu zastupnika je popularnost manja od 6 posto. Jeckov je time zaradila i drugu opomenu i oduzimanje riječi jer je zloporabila povredu poslovnika.</p><p><strong>Vili Matula</strong> Raspudiću je spočitnuo da 'pretenciozno drži lekcije' i zaradio opomenu jer je zlorabio povredu poslovnika.</p><p>Drugu opomenu i oduzimanje riječi zaradio je i Zekanović zlouporabe povrede poslovnika.</p><p>- Da, junačim se i bit ću jasan oko zaštite života od začeća za razliku od vas u Mostu koji ste uvijek bili oko toga mutni' - poručio je Zekanović zastupniku Mosta.</p><p>Raspudić se potom potužio da su ga zastupnici izvrijeđali pa je zbog zloupotrebe poslovnika dobio opomenu.</p>