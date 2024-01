Orešković: Ein Führer aber nicht mein Führer, to je Plenković. Jandroković: Čisti govor mržnje

Ovo je kraj pravne države. Nikada, ali nikada otkako je samostalne i neovisne RH, pravosuđe nije bilo ovako devastirano kao što je sada. I sad se Plenković kao kukavica skriva iza femicida. Ein Führer aber nicht mein Führer, to je Plenković, poručila je zastupnica Dalija Orešković tražeći stanku prije rasprave o izmjenama tri Zakona - Kaznenog, Zakona o kaznenog postupka i zaštite od nasilja u obitelji.

Naime, oporba je žustro kritizirala HDZ i Andreja Plenkovića što su i isti Zakon, onaj Kazneni, stavili uvođenje femicida, za što su se godinama borili i što podržavaju, kao i uvođenje novog kaznenog djela za neovlašteno djelo odavanja informacija iz izvidnih i dokaznih radnji, tzv lex AP, čemu se protive.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je odobrio zahtjev za stanku koju je tražio niz Klubova, a vratio se šokiran.

- To je aluzija da je predsjednik Vlade Hitler. Radi se o očitom govoru mržnje. Nisam to uhvatio, ali poslušao sam snimku i to je zaista izgovoreno. To je govor mržnje bez ikakve dileme, neću to tolerirati, nisam čuo inače bih reagirao i isključio zastupnicu sa sjednice. Upozoravam da ću takve stvari najstrože sankcionirati, možemo govoriti o nekom zakonu na ovaj ili onaj način, ali Adolf Hitler odgovoran je za smrt milijuna i milijuna ljudi i uspoređivati predsjednika hrvatske Vlade s njim je nedopustivo, to je zastrašujuće, to je čisti govor mržnje i od sada ću isključivati zastupnike ako se to dogodi. Čuli smo razne uvrede i teške riječi, ali ovo nismo - poručio je.

Predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić kazala je kako su oni prvi da se govor mržnje u Parlamentu sankcionira, ali je Jandrokoviću skrenula pozornost da je nekoliko sekundi prije toga što je Orešković rekla on njima rekao da su totalitarni.

- Nije u redu. Budite svjesni onoga što vi činite - kazala je.

To i usporediti nekoga s Hitlerom nije isto, uzvratio je Jandroković.

- Ja ću se složiti s vama da uspoređivanje Plenkovića s Hitlerom nije nešto što bi se trebalo izgovarati ovdje u Saboru, no moram upozoriti na tu vašu formulaciju govora mržnje jer sam ja bio okarakteriziran prije nekoliko dana od vas da sam izgovarao govore mržnje, što nije točno. Zanima me gdje je granica - poručio je Suverenist Marko Milanović Litre, a javio se i SDP-ov Arsen Bauk.

- Složio bih se s vama o karakterizaciji istupa kolegice Orešković i moram reći da meni njezina usporedba smeta jednako onoliko koliko HDZ-u smeta u Zadru onaj fašistički mural koji nikako da ukloni i zbog čega je naš predsjednik dobio batina - kazao je.