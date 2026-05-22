Orešković: Kada maturanti urliču ZDS to je sramota. Kada Thompson to je domoljublje

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se o incidentima tijekom 'norenja' maturanata, što je uključivalo ZDS uzvike i remećenje javnog reda i mira.

- Kada maturanti urliču za dom spremni, onda je to sramota. Ali kada to uzvikuje Thompson, ministri, saborski zastupnici i keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to - domoljublje - oglasila se saborska zastupnica te dodaje da se radi o budućim biračima.

- Dok dio maturanata korača s pokličem ajmo ustaše, neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne. Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači. Takvi će se lakše identificirati s priprostim huškačima na listama, s travničkim diplomama, s politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve U ime velikog domoljublja i te falšne zastave. Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada za dom spremnih ministara, proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta - zaključila je.