Obavijesti

News

Komentari 12
DALIJA OREŠKOVIĆ

Orešković: Kada maturanti urliču ZDS to je sramota. Kada Thompson to je domoljublje

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Orešković: Kada maturanti urliču ZDS to je sramota. Kada Thompson to je domoljublje
Zagreb: Dalija Orešković o temi "Neustavan rad Ustavnog suda" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada za dom spremnih ministara, proglasi da je atmosfera spektakularna, poručila je Orešković

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se o incidentima tijekom 'norenja' maturanata, što je uključivalo ZDS uzvike i remećenje javnog reda i mira.

 - Kada maturanti urliču za dom spremni, onda je to sramota. Ali kada to uzvikuje Thompson, ministri, saborski zastupnici i keleminci, Plenkovićeva propaganda nam kaže da je to - domoljublje - oglasila se saborska zastupnica te dodaje da se radi o budućim biračima.

 - Dok dio maturanata korača s pokličem ajmo ustaše, neki drugi maturanti u zrak otpuštaju bijele balone. Da ti srce pukne. Ovaj dio poluobrazovane i zatrovane mladosti koja ne zna ni s kojom zastavom maše i na ustaštvo miriše, to su budući birači. Takvi će se lakše identificirati s priprostim huškačima na listama, s travničkim diplomama, s politikom koja bi prekrajala granice u BiH i spajala hrvatski narod izvan RH s maticom, sve U ime velikog domoljublja i te falšne zastave. Tužna, možda i najtužnija norijada ikada. Ali ne bi me iznenadilo da Plenkovićeva plejada za dom spremnih ministara, proglasi da je atmosfera spektakularna, baš kao što je bila na dan Thompsonovog hipodromskog koncerta - zaključila je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...
UŽIVO DILJEM HRVATSKE

U Zagrebu maturanti urlali ZDS, u Splitu ozlijeđena maturantica: Evo kako protječu Norijade...

Maturanti danas slave svoj dan! Donosimo uživo sve o norijadi 2026. gdje su okupljanja po gradovima, kakav je program te kakvo vrijeme očekuje maturante tijekom dana. Pratite naš live iz minute u minutu...
VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...
IZNENAĐENJE ZA RAZREDNICU

VIDEO Maturanti u Zadru kupili razrednici automobil! Emotivne scene, suze su same krenule...

Kako se vidi prema snimci, nije mogla vjerovati, ali ni zaustaviti suze zbog ovako velikog iznenađenja
Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...
'MLAĐAN MU JE BIO UZOR'

Bivši zatvorenik o Aleksiću: Idol mu je Mlađan. Kukavica, tukao je slabije, mučio je životinje...

Angel Andonov je bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja 300 kila kokaina. U zatvoru je završio pravo. Aleksić je proveo 12 godina u zatvoru za ubojstvo djevojke 1994. godine. Izašao je i opet ubio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026