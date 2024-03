Orešković: Plenković je prevario sve žene, pod krinkom femicida podvalio je curenje informacija

Hrvatski sabor u četvrtak je, uz negodovanje oporbe i razmjenu uvreda i optužbi, izmijenio Kazneni zakon kojim se u kazneno zakonodavstvo uvode dva nova kaznena djela, femicid i curenje informacija iz sudskih istraga. Uoči glasovanja predsjednik SDP-a Peđa Grbin zaželio je svima sretan dan raspuštanja Sabora, kazavši da darovi koji se donose na ovaj praznik nisu oni koje dobar dio Hrvatske želi - ne žele ih novinari, zviždači i svi oni koji se žele boriti protiv kriminala. "Ovaj zakon je namijenjen da se dimnom zavjesom prikrije krađa i korupcija”, poručio je Grbin.

Reiner: 'Nitko neće proganjati novinare'

- Dar čeka državna blagajna od Grbina koji je 'drpio' 7000 eura", uzvratio je Hrvoje Zekanović (HDS) a Željko Reiner (HDZ) mu poručio da "uporno laže i misli da će ponavljanjem uvjeriti građane u nešto što nije istina".

- Nitko neće proganjati novinare i medije, to izrijekom piše u zakonu - istaknuo je Reiner.

Kakav je to zakon u kojem mora izrijekom pisati da se novinare i zviždače neće proganjati i da će štiti javni interes, upitala je Marija Selak Raspudić (Most) i odmah dala odgovor. To može biti samo onaj zakonu čijem temelju leži da će činiti suprotno, kazala je.

Nikola Mažar (HDZ) naglasio je da se zakonom štite ustavna prava, pravo na pravično suđenje, presumpcija nevinosti, novinari i javni interes. Anka Mrak Taritaš (GLAS) napomenula je da su članovi HDZ-a u Europskom parlamentu glasali za uredbu koja je drugačija od ovog zakona, upitavši postoje li dva HDZ-a, jedan domaći i jedan briselski.

I Katarina Peović (RF) kritizirala je zakon kao "stavljanje flastera na usta novinara" i završila s porukom "Smrt fašizmu sloboda narodu”.

- Slobodu trebate prvo dati mužu a onda narodu. Nemojte se pozivati na slobodu kad vas žele privesti policajci zbog obiteljskog nasilja - replicirao joj je Josip Đakić (HDZ).

- Smrt fašizmu i smrt komunizmu - nadovezao se Dario Hrebak (HSLS).

Orešković: 'Plenković je prevario sve žene, pod krinkom femicida podvalio je kazneno djelo curenja informacija iz istraga'

Dalija Orešković (SsiP) ocijenila je da je premijer Andreja Plenković prevario sve žene jer je pod krinkom femicida podvalio kazneno djelo curenja informacija iz istraga.

- Izbori se pretvaraju u pitanje hoće li na slobodi ostati AP, premijer, naše sunce, ili ćemo bez slobode ostati svi mi ostali - rekla je Orešković nakon čega je netko u sabornici na zvučnik pustio poruku koju je ranije uputila Peović.

Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) naglasio je da svaki pokušaj ograničavanja sloboda je loš, da je zakon loš za građane, novinare, za demokraciju.

Temeljna intencija izmjena Kaznenog zakona, te zakona o kaznenom postupku i o zaštiti od nasilja u obitelji je daljnje suzbijanje nasilja nad ženama, radi čega se uvodi i posebno kazneno djelo femicida. Uz femicid, uvodi se i pojam rodno utemeljenog nasilja nad ženama, koje se propisuje kao otegotna okolnost pri počinjenju kaznenog djela.

Kod novog kaznenog djela, curenja informacija iz sudskih istraga, odnosno neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje, uvrštena je odredba kojom se isključuje protupravnost postupanja ako je ono počinjeno radi javnog interesa, zaštite žrtve kaznenog djela, u interesu obrane u kaznenom postupku ili u drugom pretežito javnom interesu. I dok oporba u tome vidi zastrašivanje medija, vladajući to opovrgavaju.

Počinitelj, kako je propisano, može biti pravosudni dužnosnik ili državni službenik u pravosudnom tijelu, policijski službenik ili dužnosnik, okrivljenik, odvjetnik, odvjetnički vježbenik, svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač, a posebno se propisuje da novinari ne mogu biti počinitelji, pomagatelji niti poticatelji ovog kaznenog djela.

Zastupnici su izmjene Kaznenog zakona izglasali sa 77 glasova za, 60 protiv i jednim suzdržanim.