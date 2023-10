Orešković premijeru: 'Od rugla se pretvorio u Majdu Burić', Jandroković ju izbacio van

Kada ste krenuli sa svojim izlaganjem pa na ovoj temi naveli da je 35 zastupnika potpisnika ove inicijative na ruskoj strani, moja prva pomisao je bila da ste najveće ruglo od premijera koje se pojavilo u Saboru. To je bilo na prvu, kasnije je premijer u govoru napredovao govoreći o grintavcima pa se od rugla od premijera pretvorio u Majdu Burić, poručila je zastupnica Centra i GLAS-a Dalija Orešković tijekom rasprave u Saboru o opozivu ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, na kojoj ga je premijer Andrej Plenković branio vrijeđajući oporbu.

Njena retorika i spominjanje zastupnice Burić (HDZ) razljutilo je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića pa joj je "opalio" opomenu. To joj je bila treća, koja je značila da tijekom daljnje rasprave više ne može govoriti.

- Uvrijedili ste kolegicu Burić na jedan odvratan način i to neću tolerirati - rekao je Jandroković i poručio joj da sjedne.

- Neću - odrješita je bila Orešković pa joj je Jandroković udijelio i četvrtu opomenu, koja znači napuštanje saborskih klupa.

Obzirom da je i dalje odbijala sjesti, dobila je i petu. Jandroković joj je zabranio sudjelovati na sjednici i sutra. Nije joj bilo jasno zašto, ali je napustila sabornicu.

- Ničim izazvana upliće u svoj obračun s premijerom kolegicu Burić i to gradacijom. Da je to netko izgovorio s naše strane, optužili biste nas za seksizam, da vas vrijeđamo. Ovo je odvratno, baš me šokiralo - poručio je Jandroković.

Oporba ga je kritizirala za dvostruke kriterije i što jednako nije reagirao na premijera koji je Mostovog Miru Bulja opet nazvao panjem ili kad je njihov Ante Bačić govorio zastupnici Ivani Kekin o dijagnozi.

- U demokraciji je dobro malo i čvršće polemizirati, ali ono što krasi Orešković je mržnja. Napasti ovako kolegicu Burić, to može netko samo koga vodi mržnja. To su te dvije Hrvatske - mrziteljska koja ne čini ništa i druga koja se trudi za građane - kazao je Plenković.