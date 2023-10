Plenković stiže u Sabor braniti ministra Grlić Radmana: Oporba traži razrješenje s dužnosti

Iako još uvijek nije ispravio svoju imovinsku karticu i upisao godišnje dividende, premijer Andrej Plenković stiže u Sabor gdje će stati pred zastupnike i braniti svog ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana.

Drugi je ovo put u malo više od godinu dana da oporba traži njegov opoziv. Ovog puta na inicijativu Mosta i to nakon medijskog otkrića da u imovinsku karticu nije upisao malo više od dva milijuna eura - prihod od dividendi čak u četiri godine. Dok ministar, a i premijer koji ga brani, tvrde da se dogodio propust i da će kartica biti ažurirana, očito to ministra previše ne sekira pa mu se i ne žuri.

Podsjetimo, kad je stupio na ministarsku dužnost 2019., upravljačka prava u tvrtki Agroproteinka, u kojoj je jedan od suvlasnika, prebacio je na odvjetnika. Povjerenstvo za sukob interesa tad mu je, i to baš na njegov upit, poručilo da prihod od dividendi mora svake godine upisati u karticu. Nije to učinio. Pa se opet ovih dana, kada je to Index otkrio, javio Povjerenstvu. I dobio točnu uputu kako popuniti karticu s ponovljenom izrijekom da dividende mora upisati. Iako mu je Povjerenstvo preporučilo da to učini čim prije, a ne da čeka početak godine kada dužnosnici moraju ažurirati svoje kartice, ministra baš briga pa i na današnju raspravu o njegovoj smjeni u Saboru dolazi s neažuriranom karticom.

I dok ni on ni njegov šef ne vide da bi zbog toga Grlić Radman trebao snositi političku odgovornost jer je, ponavljaju, dobit stečena na legalan način i na nju ima pravo, što nitko ni ne osporava, oporba smatra da ministar ne može biti netko tko laže, prikriva svoju dobit i ne poštuje zakone ove zemlje.

Pratite uživo od 17 sati.