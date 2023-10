Plenković Mostovcima: 'O vama bi trebale brinuti neke institucije, pitajte Petrova koje'

Već smo ovo i u pismenoj formi odbili, tako će biti i na glasanju. Što se tiče ministra, on je po stupanju na dužnost prenio udio poslovanja na odvjetnika, podsjećam da mu je te iste godine i pripao udio, može primiti dividendu iz ostvarene dobiti za vrijeme obnašanja dužnosti, ti su podaci javno dostupni i nije imao nikakvu namjeru skrivati svoj udio u toj tvrtki. Dogodila se pogreška, ja sam to javno kazao, pogriješio je što protekle četiri godine nije upisivao prihode od dobiti i on će to ispraviti i dopuniti svoju karticu - poručio je premijer Andrej Plenković u Saboru tijekom rasprave o oporbenoj inicijativi za opozivom ministra vanjskih poslova Gordana Grlić Radmana.

Ako mu Povjerenstvo izrekne kaznu, on će je i poštovati i platiti, naglasio je.

- I točka. Ovdje je čitav niz zastupnika i zastupnica koji su imali pogreške u imovinskim karticama. Ministar će objasniti ako nešto i treba oko same tvrtke, vidim da se povukla sad i ta tema. Jako je zanimljivo, išao sam malo pogledati tko je potpisao ovu inicijativu, od 37 njih 35 zauzelo je ruski stav kad se glasalo o misiji vojne pomoći obuke ukrajinskih vojnika - poručio je naglasivši kako je to jako važno.

Oporbu je nazvao ljubomornom i grintavom zbog svih uspjeha koje je ostvarila njegova Vlada.

- Teza o korupciji, lopovluku, da će neovisne institucije nekoga uhićivati, to je isto rekao vaš mecena Milanović pa je 2016. izgubio. A gle čuda, u vrijeme tog korumpiranog HDZ-a institucije neovisne, vode se postupci. Zamislite vi koja je to alternativa za hrvatsku budućnost - jedni ne mogu smisliti Srbe u vlasti, a drugi bi hapsili političke protivnike, to je ta ekipa - zagrmio je Plenković s govornice.

Izbori će doći, dodao je.

- A vi nećete dobiti većinsko povjerenje. Institucije će biti neovisne, nećete im ništa diktirati, to budite sigurni - zaključio je.

Grlić Radman: 'Moja savjest je čista'

Ministar je, također, ponovio kako je napravio propust.

- Prenio sam vlasnička prava na povjerenika kad sam stupio na dužnost ministra, ni na koji način nisam bio uključen u poslovanje tvrtke niti imam bilo kakve veze s ugovorima koje potpisuju, ispunjavao sam karticu svake godine, riječ je o nenamjernoj pogrešci. Nije bila namjera da se nešto prikrije. Ne može se sakriti javni podatak o prihodima koji je prošao porezne škare. Pokrenuli ste javni linč na tezi da je jedno ministarstvo donijelo odluko o eutanaziji svinja kako bi pogodovalo drugom ministru - kazao je ministar.

Naglasio je kako je njegova savjest čista.

- Nešto vam drhti glasić - kazao je premijeru Grmoja upitavši ga hoće li osnovati državnu tvrtku koja će zbrinjavati mrtve životinje.

- Naš doprinos Hrvatskoj je puno, vaš je nula. Moja saznanja o vama i iskustva, nažalost, su takva da bi bilo dobro da o vama brinu neke druge institucije, a ne pravosudne, pitajte Petrova koje - odgovorio je Plenković. Inače, Petrov je psihijatar pa je aludirao na to.

- Neki su se ljudi gadno zabunili kad su vas izabrali u Sabor - poručio je zastupnici Karolini Vidović Krišto.

- Ono što izostaje od vas je isprika što ste birali ovakve kadrove. Ovo vam je bila prilika da podignete ljestvicu obnašanja javne dužnosti. Gdje ih, brate, više nalaziš - pitao ga je Bauk (SDP).

Braća nismo sigurno, odgovorio je Plenković.

- Ministar je pogriješio, ništa nije stekao zlouporabom svoje dužnosti. Popravit će to - rekao je premijer.

Božo Petrov, šef Mosta, pitao ga je smatra li da je 2,1 milijuna eura malen iznos pa se može dogoditi omaška za zaboraviti ga.

- Ministrov propust je loš, to misle svi, to je i on sam rekao, ispričao se, ali će ga ispraviti. Ali ima jedna zgodna paralela - kažu podaci da je baš četiri godine i vama utvrđen nesklad od strane Povjerenstva. Ako može Petrov četiri puta, može i Grlić Radman - rekao je Plenković.

SDP-ova Andreja Marić pitala ga je koji su mu kriteriji da nekog ministra smijeni, a Plenković joj uzvratio podsjetnikom na glasanje o obuci ukrajinskih vojnika.

- Stali ste na stranu zla - poručio je.