Orešković se obrušila na Puljka. I on joj žestoko vratio: 'Ovo su HDZ-ove stupidne podvale'

Saborska zastupnica i politička tajnica Centra Dalija Orešković žestoko se obrušila na svog stranačkog šefa i gradonačelnika Splita Ivicu Puljka, a razlog je - večera u restoranu.

Tvrdi da je narušio svoj osobini, ali i integritet cijele stranke, večeravši besplatno u restoranu kojem je gradski prostor dan bez javnog natječaja.

Prozvala je i glavnog tajnika stranke Igora Skoku koji je na svom Facebook profilu objavio slike s večere pozivajući građane da i oni dođu objedovati dobru spizu u restoranu kojem je gradski prostor dan bez javnog natječaja.

Njezin Facebook status prenosimo u cijelosti:

Prepoznavanje situacija sukoba interesa od strane građana i medija, na neki je način moja profesionalna ostavština. Iako Povjerenstvo više nije isto kao što je nekada bilo i unatoč tome što je HDZ promjenama Zakona značajno suzio ovlasti tog tijela, javnost i nadalje pamti što sam i kako sam radila dok sam bila na funkciji predsjednice njegovog prvog saziva. Na to sam ponosna, no ujedno me to obvezuje da ostanem dosljedna vrijednostima po kojima sam tada prosuđivala.

Neovisno o tome kakvu će odluku donijeti Povjerenstvo povodom otvorenog predmeta, ovaj slučaj narušava povjerenje građana i integritet Ivice Puljka, i kao gradonačelnika Splita, i kao predsjednika stranke.

Stranka Centar nije samo Ivica Puljak kao gradonačelnik Splita. U stvaranje Centra kao novog političkog subjekta uložen je entuzijazam i rad mnogih ljudi, kao i moj prethodni javni i politički kapital. Centar koristi ono što smo svi doprinijeli da se dođe do rezultata, pa tako i ono što se veže uz moje ime, sve dok sam formalno članica predsjedništva i politička tajnica stranke.

Zanima me što drugi članovi Centra misle što su vrijednosti na kojima bi se Centar trebao graditi i s čim bi nas građani i birači trebali povezivati?

Je li vrijedno uloženog truda, vremena, pa i financijskih sredstava, da se brend Centra koji se još uvijek povezuje i s mojim kredibilitetom, konzumira jednim nenaplaćenim obrokom ribe za sada neutvrđene vrijednosti? Je li glavni tajnik koji je na svom Facebook profilu objavio slike s večere pozivajući građane da i oni dođu objedovati dobru spizu u restoranu kojem je gradski prostor dan bez javnog natječaja, primjer kako bi se Centar ponašao da ima vlast na nacionalnoj razini? Ili su to gradonačelnik, dogradonačelnik i vrhuška stranke koji dok se goste i časte ne vide ništa sporno u tome što istovremeno potpredsjednica stranke u svom angažmanu obavlja svoj privatni posao za taj isti restoran?

Centar ima izbor. Ili će biti stranka promjena, a to traži da neke stvari i sama stranka u svojim redovima mijenja. Ili će nastaviti ići putem u kojem zbog neprepoznavanja sukoba interesa, nepotizma, klijentelizma i pogodovanja, nikada neće razviti svoje potencijale, niti će kao politički projekt postati ono što je mogao i trebao biti.

Na sve je reagirao i Ivica Puljak.

I njegov status prenosimo u cijelosti:

Potresen sam situacijom u kojoj smo se našli i duboko žalim što HDZ-ove očite i inače urnebesno smiješne podvale koje zabavljaju javnost svojom stupidnošću, naši članovi pretvaraju u aferu, a meni se na teret stavlja nevjerojatan kriminal - da sam na otvaranju manifestacije na koju sam pozvan kao gradonačelnik Splita pojeo hrane u vrijednosti koja je veća od 70 eura čime sam u - sukobu interesa! No, moram vas razočarati jer u ovoj priči nema sukoba interesa.

Inače ovo ne bih ni komentirao jer sam sam sebi obećao da neću rasipati energiju na HDZ-ove spinove jer zaista imam pametnijeg posla. Svaki posao je pametniji od toga, a moj gradonačelnički pogotovo.

Pa, objasnimo situaciju još jednom. Restoran Noštromo gubi pravo na štekat (terasu) nakon što smo donijeli novu Odluku o komunalnom redu koja je poštivala konzervatorske upute i predstavlja svojevrsnu revoluciju u upravljanju prostorom u staroj gradskoj jezgri Splita. Možete li zamisliti situaciju gdje ugostitelj koji ima poslovni odnos s potpredsjednikom HDZ-a od njihove vlasti gubi štekat? To se zove uvođenje reda bez iznimki na temelju jasnih pravila što je zapravo glavna vijest u ovoj priči.

Nedugo nakon toga, vlasnik restorana se javlja gradskoj tvrtci Parkovi i nasadi s prijedlogom da unutar ribarnice kojom PiN upravlja, a pored koje ima restoran organizira manifestaciju koja bi trajala cijelo ljeto. Direktor Parkova i nasada restoranu iznajmljuje banke (štandove) unutar ribarnice u večernjim satima kad je ribarnica inače prazna i zatvorena pod istim uvjetima kako iznajmljuje svima ostalima koji tu rade ujutro.

Stav pravne službe Parkova i nasada je bio da se banci/štandovi mogu iznajmiti onako kako se daju u najam svima od pamtivijeka.

Upravni odjel za gradsku imovinu grada Splita je nakon toga dao pravno mišljenje da se za takav zakup mora provesti javni natječaj za period duži od 30 dana dok je Upravni odjel za komunalne poslove dao mišljenje da je osim provođenja natječaja potrebna i suglasnost skupštine. Organizirali smo sastanak svih aktera i odlučili postupiti prema mišljenju službi Grada Splita te Parkovi i nasadi raspisuju javni natječaj uz suglasnost skupštine.

Kao gradonačelnik Splita svaki dan sam pozvan na otvorenje raznih manifestacija i odazivam se na sve pozive raznih udruga, gradskih i privatnih tvrtki i institucija poput muzeja i pojedinaca koji organiziraju manifestacije i žele da ih pozdravi institucija gradonačelnika Splita. Na tim događajima, kojih nekad ima i nekoliko u danu, uglavnom razgovaram s ljudima i nemam vremena za jelo jer puno ljudi želi razmijeniti koju riječ s gradonačelnikom i meni to predstavlja zadovoljstvo i jednu od dražih strana posla kojeg obavljam.

Tako je bilo i na manifestaciji otvaranja festivala dalmatinske hrane na splitskoj peškariji/ribarnici gdje sam pojeo tanjur hrane i otišao za daljnjim obvezama. Što se tiče Lane Pavić koja je vodila program, ona ima privatnu tvrtku koja s tim restoranom surađuje dugi niz godina prije nego sam ja uopće razmišljao da se kandidiram za gradonačelnika i ako tražite od mene da svojim suradnicima zabranjujem da njihove tvrtke rade s poslovnim subjektima iz Splita s kojima rade neovisno o meni već dugi niz godina - moram vas razočarati i reći da to neću nikada napraviti jer po toj logici nitko nikada ne bi mogao raditi. Ono što je važno - Lana Pavić ne radi s gradom Splitom ni s bilo kojom tvrtkom i institucijom koja je povezana s Gradom Splitom. I tako će biti u budućnosti.

Uopće mi je neugodno govoriti o ovome, ali očito moram jer je HDZ-ova podvala - uspjela i ja im čestitam na tome. Sada svi pričaju o tome koliko sam pojeo na jednoj od stotina manifestacija na kojoj sam bio kao gradonačelnik Splita. Nitko ne priča o tome da smo svu djecu upisali u vrtić.

Ok, i to je dio ovog posla. Samo mi je žao kad u ovakvim podvalama HDZ-u pomažu ljudi koji s HDZ-om - nemaju veze. Nekad bi, pa i zbog Hrvatske, bilo bolje nazvati i pitati prije nego se komentira u medijima na temelju HDZ-ovih "argumenata".

Svijet bi bio puno ljepše mjesto.