Nakon što joj je potpredsjednik Sabora Željko Reiner (HDZ) u četvrtak izrekao mjeru udaljenja sa sjednice i to u dvostrukom trajanju, što znači da ni u petak nije mogla sudjelovati na plenarnoj sjednici zbog čega joj je i saborska straža zabranila ulaz u sabornicu, zastupnica Centra Dalija Orešković uputila je prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Oporbeni zastupnici stali su na sjednici Odbora na njezinu stranu istaknuvši kako je Reiner u ovom slučaju bio prestrog, a HDZ-ovi na stranu potpredsjednika Reinera istaknuvši kako se on samo držao Poslovnika u slučaju kad zastupnica nije govorila o temi koja je bila na dnevnom redu.

A u tom trenutku se, podsjetimo, raspravljalo o imenovanju članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Orešković se u svojoj raspravi dotaknula i rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa na što je reagirao predsjedavajući Reiner. HDZ-ovci su podsjetili kako ju je on prvo upozorio i naglasili da joj nije odmah izrekao mjeru udaljenja sa sjednice.

'Orešković isprovocirala ovu situaciju'

- Predsjedavajući je taj koji rukovodi sjednicom. On je prvo upozorio kolegicu da se drži teme i obrazložio joj zašto joj to govori. Tek nakon što je ona nastavila pričati dao joj je prvu opomenu pa nakon opetovanog i ustrajnog ponašanja zastupnice dolaze još dvije opomene, odnosno na koncu udaljenje sa sjednice. Ona je nastavila svjesno, znala je odredbe Poslovnika i na neki način je isprovocirala to jer zna u kojem smjeru po Poslovniku to ide - istaknuo je HDZ-ov Damir Habijan.

SDP-ov Arsen Bauk istaknuo je kako je Orešković govorila u širem kontekstu, koji je povezan s temom točke dnevnog reda, što se i inače radi tijekom rasprava.

- To je kao da raspravljamo o imenovanju glavnog državnog odvjetnika ili predsjednika Vrhovnog suda pa da se ne možemo osvrnuti na stanje u pravosuđu. Kad smo imali raspravu o pučkoj pravobraniteljici, više se vodila o radu prošle pravobraniteljice nego o novoj, tako da je i tijekom rasprave o imenovanju Nacionalnog vijeća za znanost došlo do nečeg što je uobičajena praksa, a to je da se ne raspravlja samo o životopisu osoba koje imenujemo nego i onome što bi one trebale raditi. Mislim da je potpredsjednik Reiner bio prestrog u određivanju teme - rekao je.

S njim se složio i predsjednik Možemo, Tomislav Tomašević, naglasivši kako je i sam imao istu situaciju s Reinerom.

- Reiner to često radi da kao predsjedavajući ide u ocjenu da li se ekstenzivno drži teme ili ne i primjenjuje jednu praksu koju ne primjenjuju drugi predsjedavajući. I mene je udaljio sa sjednice. Orešković je govorila o Vijeću za znanost, o funkciji kontroliranja uvjeta za rektorski zbor, u kojem je rektor Boras i ne vidim kako to nije držanje teme - rekao je.

'Kad Orešković raspravlja, Reineru kao da je crvena krpa pred očima'

Da Reiner općenito ima poseban pik na zastupnicu Orešković smatra SDP-ova Vesna Nađ.

- Znamo da svi mi manje ili više izlazimo iz teme tijekom rasprave, no kad govorimo o zastupnici Orešković i njenog stila rasprave, u trenutku kad ona raspravlja potpredsjedniku Reineru kao da je crvena krpa pred očima. Mislim da je definitivno jasno da je on prestrogo donio svoju odluku o udaljavanju u dvostrukom trajanju - poručila je.

HDZ-ova Marija Jelkovac složila se s njima da je uobičajeno da svi tijekom rasprave odu u širi kontekst, ali je naglasila da u tom smislu svaki od pet predsjedatelja ima svoj način rukovođenja sjednicom. U ovom slučaju, dodala je, Reiner se samo vodio Poslovnikom.

- Pravo predsjedatelja je po Poslovniku da sam procjenjuje situacije i da rukovodi sjednicom na način kako on misli da treba sukladno Poslovniku. Mislim da do ove zadnje izrečene mjere ne bi ni došlo da je zastupnica postupila drugačije. Mislim da svatko od nas treba poštovati mišljenje predsjedavajućeg. Kad joj je izrekao opomenu, a ona se s tim nije složila, isto je mogla reagirati, a ne ići u sukob, mislim da takvim ponašanjem šaljemo krivu poruku - rekla je.

Vanjski član Odbora i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Branko Smerdel, smatra da Reiner u tom slučaju jest postupio prestrogo, ali i da je točno da se zastupnica Orešković nije držala teme.

- Mislim da je predsjedavajući vrlo strogo postupio ovdje i da je tu pokazano dosta nervoze koja sada vlada u Saboru, a i šire od Sabora. Udaljavanje sa sjednice je krajnja mjera koju se samo izuzetno može primijeniti, po mojem tumačenjem Poslovnika, a u dvostrukom trajanju, ajoj, to kao u američkim serijama kada sudac samo poduplava kazne. No, zastupnica zaista jest skretala s teme i na koncu se uhvatila teme koja je danas popularna u javnosti, a to je da se blate sve institucije, najviše Sabor, ali iza Sabora zagrebačko Sveučilište, a posebno rektora Borasa i to na temelju informacija koje je pročitala iz medija. Predsjedavajući je bio u pravu da je usmjerava da se drži teme izbora i imenovanja Vijeća, ali slažem se Baukom, ne mogu se stvari objašnjavati s da ili ne - rekao je Smerdel.

HDZ-ov Branko Bačić naglasio je kako zastupnici općenito tijekom sjednica raspravljaju o svemu i svačemu, a najmanje o temi koja jest na dnevnom redu te da je to postalo pravilo, za koje on smatra da je loše.

- Zastupnici ni ne pogledaju zakon, što u njemu piše, ali oni znaju što će reći tijekom rasprave. I mi smo to prihvatili kao način ponašanja, no ne smijemo to podržavati niti ohrabrivati jer na taj način potičemo da se zastupnici ne moraju pripremiti za točku, pročitati zakon nego govoriti o čemu nas volja. Da li je Reiner reagirao preoštro, o tome možemo raspravljati, ali ako pristanemo da mi kao zastupnici govorimo stalno van teme devastiramo Sabor i sebe same, a onda se pak čudimo što je rejting Sabora takav kakav je - rekao je istaknuvši kako zastupnici tijekom sjednice imaju zaista puno mogućnosti za reći sve što žele - od pojedinačne rasprave, one u ime Klubova, kroz replike i stanke.

- E, ali ovo je prilika doći pred novinare i govoriti o predsjedavatelju koji se ponaša diktatorski, ne dopušta slobodu govora... I tako iz dana u dan. Podilazeći takvom načinu rasprave neprimljenih zastupnika, a Orešković nije bila pripremljena, koji se javljaju samo da uđu u statistiku, to nije dobra poruka - dodao je Bačić.

'Reiner nije izašao iz okvira Poslovnika'

I Mato Palić, član s Pravnog fakulteta iz Osijeka, smatra da Reiner u tom slučaju nije prešao ovlasti date Poslovnikom.

- Zastupnica Orešković je sama doprinijela tome da su se ispunili poslovnički uvjeti za izricanje svake sljedeće kazne. No, meritum ove točke je da li je predsjedavajući time povrijedio Poslovnik ili nije. Ako gledamo poslovničke odredbe, povreda se nije dogodila. Da, u prilično kratkom vremenu se izrekao niz sankcija, ali onako kako Poslovnik definira, nije izašao iz okvira - rekao je.

I predsjednik Odbora, HDZ-ov Dražen Bošnjaković zauzeo je stav kako je Reiner sve odradio po Poslovniku počevši najprije od upozorenja.

- Prvo je upozorio pa opomenuo, onda opomenuo s oduzimanjem riječi pa je došlo do onog što možemo tretirati kao svađu, a ne raspravu, i onda je izrekao udaljenje sa sjednice. Kako zastupnica ni tada nije stala, tada je jedino što je mogao ponoviti udaljenje u dvostrukom trajanju. Mi kao Odbor se moramo držati odredbi Poslovnika, a jedna od njih je govorenje o temi. A sve ovo je samo nekakva promocija, vrćenje nekih afera koje se motaju po medijima i to nije korisno, to bi trebalo izbjegavati - rekao je.

Stav da Reiner nije povrijedio Poslovnik podržalo je šest zastupnika dok su tri oporbena bila protiv.