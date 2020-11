Vozilo na servisu: Pokvarenim kombijem voze organe?!

Djelatnici KB-a Merkura preuzmu organe u nekoj bolnici, a onda vozilo otkaže nasred autoceste po kiši, cičoj zimi i magli, kaže djelatnik bolnice...

<p>Iako smo najbolji na svijetu po transplantacijama jetre i bubrega, nitko zapravo ne zna da transplantacijski tim Kliničke bolnice Merkur po organe ide u raspadajućem kombiju koji ih svako toliko ostavi na cesti, dok su organi unutra, a nedavno su, primjerice, kombiju prije polaska u drugu bolnicu otkazale kočnice. </p><p>Često se vladajući hvale podacima o transplantacijama u Hrvatskoj koji su doista respektabilni. No eto, eksplantacijski kombi u KB-u Merkur predstavlja svojevrsni ruski rulet za medicinske timove. Na ovaj problem anonimno nas je upozorio jedan djelatnik bolnice. Nije se jednom dogodilo, ističe taj djelatnik, da se preuzmu organi u nekoj bolnici, a onda kombi otkaže nasred autoputa, po kiši, cičoj zimi, gustoj magli. </p><h2>Opet je na servisu</h2><p>Tada djelatnici, s organima u kombiju, i po nekoliko sati na cesti čekaju drugi prijevoz. Kombi je neprestano u kvaru. Motor prokuha, pa se sve dimi na cesti, otkazuje kvačilo. Dodatno, nema ni klimu, pa timovi po najvećim vrućinama, putuju, primjerice, do Splita i natrag, kuhajući se dok jure spasiti nečiji život. Kako smo već spomenuli, nedavno su kombiju, točno pred polazak po organe, otkazale kočnice. Tim je tada morao čekati da se organizira drugi prijevoz.</p><p>A da je sve ovo točno, potvrdio nam je i prim.dr. Branislav Kocman, voditelj Centra za transplantaciju solidnih organa i hepatobilijarnu kirurgiju KB-a Merkur. Rekao je da bolnica već nekoliko godina pokušava s Ministarstvom zdravstva dogovoriti da im se nabavi kvalitetan kombi, no sve je ostalo samo na obećanjima.</p><p>Prije epidemije bili smo kod tadašnjeg ministra Kujundžića koji je obećao riješiti problem, no onda je on otišao, došla je epidemija i nitko nam nije pomogao. Bolnica sama ne može kupiti kombi. S ovim su ljudi ostajali na cesti, otkazivale su kočnice, i teško je funkcionirati s takvim vozilom – kaže prim.dr. Kocman, dodajući da oni koji su trebali pomoći bolnici nisu to učinili, jer im kombi nikada nije bio prioritet.</p><p>I ravnatelj KB-a Merkur, doc.dr. Mario Starešinić, kaže da taj kombi, nažalost, predstavlja veliku boljku. Zamjenski koji nam je dalo Ministarstvo zdravstva služio je jedno vrijeme i pokvario se. Pokušavamo dugo nabaviti kvalitetno vozilo, a sada, kada se borimo s epidemijom, neke su druge stvari u fokusu. </p><p>Ipak, dobio sam jamstvo u Ministarstvu zdravstva da će problem uskoro biti riješen – kaže ravnatelj doc. dr. Starešinić, kojega smo zamolili da fotografiramo kombi koji transplantacijskim timovima uzrokuje goleme probleme.</p><p>No taj dio nismo mogli odraditi, jer je kombi, pogađate – na servisu.</p><p>Upit smo uputili i Ministarstvu zdravstva, no kažu da im za njega treba više vremena. Stoga ćemo odgovor Ministarstva zdravstva objaviti naknadno.</p>