Osam dana u svibnju: Knjiga o nepokolebljivoj želji čovjeka da preživi vrijeme velike promjene

Kako izgleda Zagreb prvih dana svibnja 1945., u dramatičnoj atmosferi pada Berlina i vijesti o Führerovu samoubojstvu – kroz očišta niza junaka, od velikih povijesnih figura poput Josipa Broza i Miroslava Krleže do bezimenih zagrebačkih puca? Roman Osam dana u svibnju (Fraktura, 2025.) autora – novinara i pisca Borisa Rašete i autora te direktora i člana Uprave 24sata Gorana Gavranovića ispisan je s puno humora i suosjećanja, živo i brzim, frenetičnim tempom.

Knjiga Osam dana u svibnju čita se poput najboljeg trilera, ali istovremeno svjedoči o strahu, dilemama i nepokolebljivoj želji čovjeka da preživi vrijeme velike promjene. Istodobno, donosi i otkrića poput onog da je Maks Luburićčak i za vrijeme NDH morao ići u ilegalu, jer su ga Nijemci htjeli izvesti pred vojni sud. Sakrio se – u Lepoglavu, uzgajao cvijeće i zabavljao djecu, koja su ga obožavala. Najoštriji nož poglavnikove ladice, masovni ubojica, bio je, privatno, "Branko Kockica"...

O svemu tome u studiju 24 sata s jednim od autora Borisom Rašeom razgovarao je Igor Bobić.

To je jedno od otkrića nove knjige "Osam dana u svibnju" autorskog dvojca Gorana Gavranovića i Borisa Rašete. Takvih je otkrića još – autori su na uvid dobili dokumente iz kojih je vidljivo da je suprugu Miroslava Krleže, tijekom rata, na katolicizam preobratio kardinal Franjo Šeper.