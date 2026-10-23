Osam od 10 novih brodova se gradi u Kini, a brojevi im rastu

Kina je u prvih devet ovogodišnjih mjeseci učvrstila vodeću poziciju na svjetskom tržištu brodogradnje, s udjelom od čak 81,8 posto u ukupnim globalnim narudžbama novih brodova, pokazala je službena statistika.

Kina i dalje zauzima vodeću poziciju u svijetu po novim brodskim kapacitetima, novim narudžbama i knjigama narudžbi brodova, objavilo je u petak ministarstvo industrije i informacijske tehnologije (MIIT).

Prema podacima ministarstva, Kina je u devet mjeseci zaključno s rujnom dovršila gradnju brodova ukupne nosivosti od 58,05 milijuna tona, što je povećanje od 50,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

U navedenom razdoblju zabilježila je pak nove narudžbe za brodove nosivosti 175,29 milijuna tona, za više od dva i pola puta veće nego u istom razdoblju prošle godine, objavilo je ministarstvo.

Krajem rujna kineske knjige narudžbi popele su su se tako na 399,13 milijuna tona nosivosti brodova i bile su za čak 64,8 posto 'teže' nego prije godinu dana.

Kineska brodogradnja čini 63,6 posto ukupne svjetske proizvodnje, a po knjigama narudžbi zauzima 72,4 posto globalnog tržišta, navodi ministarstvo.

Uz snažne rezultate u navedena tri ključna pokazatelja, Kina ubrzava i zelenu tranziciju svog brodograđevnog sektora.

Tako je zauzela 74,1 posto globalnog tržišta novih narudžbi plovila na ekološki prihvatljiv pogon, s udjelom većim za 5,7 postotnih bodova nego u razdoblju od siječnja do lipnja, objavilo je ministarstvo.