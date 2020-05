Osam tjedana vodio je borbu s koronom: 'Izgubio sam 20 kg'

Nekoliko dana bio sam u karlovačkoj bolnici i onda sam bio u Klinici dr. Fran Mihaljević osam tjedana. Dio vremena sam bio i na respiratoru. Vratio sam se prije tri tjedna doma i sad je sve OK, rekao je Karlovčanin Ivan Ivičak (71) za Radio Mrežnica.

Za svoju pobjedu protiv korona virusa zahvaljuje se zdravstvenim djelatnicima:

- Bez lažne patetike, ali to su vrhunski profesionalci jer ja sam došao sa simptomima kao i svi drugi međutim naglo mi se stanje pogoršavalo. Praktički u jedan dan dobio sam upalu pluća i sve druge simptome. Vrlo brzo su me pod rotirkama prevezli u Zagreb. Kad je taj respirator završio, a to nije baš neko ugodno iskustvo, sve je bilo u redu, samo da se pluća dovedu u funkciju, prisjetio se danas.

Virus je “pokupio” na humanitarnom teniskom turniru u Karlovcu još 9. ožujka i nije bio jedini.

- Nema tu velike priče. Dogodilo se kako se dogodilo, bili smo svi zajedno i neki su pogođeni, a neki nisu. Moja obitelj, bili smo doma, svi su negativni. Ne vraćam se previše tome, idem naprijed. Ono što je bilo prošlo je tako kako je, na žalost za Željka Belavića to nije dobro završilo, za sve druge je - rekao je pa otkrio - izgubio je barem 20 kilograma!

– Sad sam kod kuće, malo sam vratio kilažu. Izgubio sam najmanje 20 kila. Otišao sam u bolnicu s jedno 91 kilogram, bio sam vjerojatno na 70 - kaže Ivičak koji se u međuvremenu vratio do 77 kilograma, no ipak, još ne misli van kuće. To će tek kad nabije nazad još pokoji kilogram. Za kraj, otkriva kako će dalje biti u karlovačkoj bolnici za dobrobit istraživanja:

-Bit ću u njihovom programu za ispitivanje. Na raspolaganju sam, tako smo se dogovorili da ubuduće nekima bude lakše nego meni, zaključio je.

Tema: Hrvatska