'NEPOKORENI GRAD'

Osijek: Obilježena pogibija 16 branitelja u šumi Rosinjača

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Odavanje počasti hrvatskim braniteljima poginulim u šumi Rosinjača | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Paljenjem svijeća i molitvom u Osijeku je u petak obilježena 34. obljetnica pogibije 16 hrvatskih branitelja, stradalih 5. prosinca 1991. godine u šumi Rosinjača, nedaleko Osijeka

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak rekla je da se prisjećamo obrane Osijeka 5. prosinca 1991. godine, kada je grad odolio najžešćim srbočetničkim napadima, pri čemu je stradalo 16 pripadnika hrvatskih dragovoljaca u šumi Rosinjača.

Zahvaljujući njihovom herojstvu i odolijevanju neprijateljskim napadima, uspjela se utvrditi južna obrana pa je Osijek ostao "Nepokoreni grad", kazala je Tramišak.

Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin istaknuo je da se upravo na ovom mjestu zorno osjeća težina obrane grada i cijena slobode koju danas živimo.

"Tada je svoj život položilo 28 hrvatskih branitelja, četvero civila, a jedna se osoba i danas vodi kao nestala", rekao je Vulin.

Hrvatska nije nastala slučajno nego iz velike žrtve hrvatskih branitelja i civila, zbog čega smo dužni trajno ih se prisjećati i nikada ne dopustiti da njihova imena padnu u zaborav, dodao je.

U bitci za Rosinjaču život su položili Salko Ahmić (44), Ivica Babaja (27), Pavao Begonja (30), Stjepan Ezer (30), Damir Farago (32), Berislav Genčić (20), Zoran Gnjatović (29), Ivan Hap (40), Zoran Kišasondi (24), Siniša Knežević (26), Mladen Milanković (35), Davor Milas (18), Matija Olujić (19), Ivan Sekanić (38), Goran Stjepanović (21) i Mihajlo Pelegrin (42), za čijim se posmrtnim ostacima još uvijek traga.

