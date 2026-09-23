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Vrijedna donacija

Osijek poklonio Mostaru dva busa: 'U izvrsnom su stanju...'

Piše HINA,
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Osijek poklonio Mostaru dva busa: 'U izvrsnom su stanju...'
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Foto: Denis Kapetanovic
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Grad Osijek nastavlja s podrškom Mostaru donacijom dva autobusa, čime se dodatno jača suradnja između ova dva grada, a mostarski gradonačelnik ističe važnost javnog prijevoza za razvoj lokalne zajednice.

Grad Osijek je donirao Mostaru dva autobusa vrijednosti 160.000 eura kao nastavak potpore obnovi voznoga parka javnog prijevoza u gradu na Neretvi. Autobuse je u srijedu tamošnjem gradonačelniku Mariju Kordiću uručio osječki gradonačelnik Ivan Radić, istaknuvši kako donacija predstavlja nastavak suradnje i prijateljstva dvaju gradova.

Osijek i Mostar prije četiri godine potpisali su sporazum o prijateljstvu.

"Mi u te četiri godine imamo odličnu suradnju i po pitanju kulture, predškolskog odgoja, a danas tu suradnju proširujemo na javni gradski prijevoz", rekao je osječki gradonačelnik. 

Mostar: Grad Osijek donirao autobuse Mostar Busu
Foto: Denis Kapetanovic

Osijek trenutačno provodi najveća ulaganja u javni gradski prijevoz u vrijednosti od 116 milijuna eura. U sklopu tih ulaganja 2022. godine nabavljeni su novi autobusi, a počela je i isporuka električnih vozila, pohvalio se Radić.

"Danas su dva autobusa ovdje, razgovarat ćemo i dalje možemo li jedan dio osječkih autobusa dobiti. Mi smo turistički i studentski grad i javni prijevoz važna je okosnica razvoja Mostara", rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić, zahvalan na donaciji. 

Mostar: Grad Osijek donirao autobuse Mostar Busu
Foto: Denis Kapetanovic

Vršitelj dužnosti direktora javnog poduzeća Mostar Bus Željko Marijanović istaknuo je kako su autobusi u izvrsnom stanju i dodao da ovo poduzeće provodi obnovu i modernizaciju voznog parka.

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