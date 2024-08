Osijek se uspješno riješio komaraca: 'Napokon uživam u svom vrtu bez da me bockaju!'

Trebalo je oko 130 tretmana, 928 tisuća eura, sati i sati prelijetanja aviona da bi se Osijek, usred ljeta, pohvalio činjenicom da u gradu i bližoj okolici nema komaraca! To je druga godina zaredom da se Grad Osijek vrlo učinkovito uspijeva izboriti s tim letećim napasnicima pa vijest da je grad na Dravi već tjednima bez komaraca doista zaslužuje pažnju i pohvalu. U prilog tome, dakako, ide i to da se već dulje Slavonija nalazi u periodu suše tijekom koje komaraca obično i nema, no ako se uzme u obzir da se komarci legu i mimo poplavnih sezona, dakle u svim vodama koje se nalaze u dvorištima i bajerima, Grad je uspješno obranio svoje stanovnike od krvopija.

