Osječki Bijelo Plavi radio pred stečajem zbog 15.000€ duga

Prijedlog za otvaranje stečaja podnijela je Financijska agencija (Fina) ističući kako su do početka listopada bile evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od gotovo 15.000 eura te da taj radio ima četiri zaposlenika.

Sud je za privremenu stečajnu upraviteljicu radija imenovao Jelenu Kordić koja je u izvješću istaknula kako je taj dužnik u neprekidnoj blokadi od 25. travnja, ali i da se u međuvremenu dug povećao na 18.958 eura te je zaključila da, na temelju pribavljenih isprava, dokumentacije i informacija, dužnik nema imovine dostatne niti za namirenje troškova stečajnog postupka.

S druge strane, prokurist tog radija Dubravko Galović iskazao je želju za nastavkom poslovanja te je naveo kako intenzivno radi na podmirenju blokade računa. U njegovom se, pak, izvješću ističe da je kao ”osnivač Radio Slavonije d.o.o., koja posluje već 28 godina na području Brodsko-posavske županije, odlučio proširiti djelatnost i na područje grada Osijeka i to osnivanjem Bijelo Plavog Radija” .

Navodi i kako su na samom početku poslovanja od 2019. ''snažno krenuli'', zaposlili pet djelatnika i u opremljenom prostoru počeli proizvoditi radijski program.

"Početna ekipa nije bila kvalitetna i nije mogla osigurati dostatna sredstva. Stoga je Radio Slavonija d.o.o. pomagala pozajmicama, što baš i nije imalo nekakvog smisla ali želja za opstojnošću je i dalje velika", ističe se u izvješću. Zaključno se navodi da je prokurist posljednjih nekoliko mjeseci intenzivno ”na vezi s nadređenim regulatornim tijelima HAKOM-om i Agencijom za elektroničke medije s ciljem uvezivanja ova dva radija u radijsku Slavonsku mrežu, s ključnim ciljem povećanja učinkovitosti".

Bijelo Plavi radio d.o.o osnovan je 1. rujna 2017. temeljni kapital je 2650 eura, a sjedište mu je osječkoj Gundulićevoj ulici 23. Kao osnivač tvrtke u registru je naveden Stjepan Galović, a kao direktorica i prokurist istaknuti su Ankica i Dubravko Galović.