NEMA DOSTATNE IMOVINE

Osječki Bijelo Plavi radio pred stečajem zbog 15.000€ duga

Piše HINA,
Trgovački sud u Osijeku za 27. studenoga zakazao je ročište o prijedlogu za otvaranje stečaja nad Bijelo Plavim radiom d.o.o zbog nepodmirenih obveza za plaćanje od oko 15.000 eura

Prijedlog za otvaranje stečaja podnijela je Financijska agencija (Fina) ističući kako su do početka listopada bile evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od gotovo 15.000 eura te da taj radio ima četiri zaposlenika.

Sud je za privremenu stečajnu upraviteljicu radija imenovao Jelenu Kordić koja je u izvješću istaknula kako je taj dužnik u neprekidnoj blokadi od 25. travnja, ali i da se u međuvremenu dug povećao na 18.958 eura te je zaključila da, na temelju pribavljenih isprava, dokumentacije i informacija, dužnik nema imovine dostatne niti za namirenje troškova stečajnog postupka.

S druge strane, prokurist tog radija Dubravko Galović iskazao je želju za nastavkom poslovanja te je naveo kako intenzivno radi na podmirenju blokade računa. U njegovom se, pak, izvješću ističe da je kao ”osnivač Radio Slavonije d.o.o., koja posluje već 28 godina na području Brodsko-posavske županije, odlučio proširiti djelatnost i na područje grada Osijeka i to osnivanjem Bijelo Plavog Radija” .

Navodi i kako su na samom početku poslovanja od 2019. ''snažno krenuli'', zaposlili pet djelatnika i u opremljenom prostoru počeli proizvoditi radijski program.

"Početna ekipa nije bila kvalitetna i nije mogla osigurati dostatna sredstva. Stoga je Radio Slavonija d.o.o. pomagala pozajmicama, što baš i nije imalo nekakvog smisla ali želja za opstojnošću je i dalje velika", ističe se u izvješću. Zaključno se navodi da je prokurist posljednjih nekoliko mjeseci intenzivno ”na vezi s nadređenim regulatornim tijelima HAKOM-om i Agencijom za elektroničke medije s ciljem uvezivanja ova dva radija u radijsku Slavonsku mrežu, s ključnim ciljem povećanja učinkovitosti".

Bijelo Plavi radio d.o.o osnovan je 1. rujna 2017. temeljni kapital je 2650 eura, a sjedište mu je osječkoj Gundulićevoj ulici 23. Kao osnivač tvrtke u registru je naveden Stjepan Galović, a kao direktorica i prokurist istaknuti su Ankica i Dubravko Galović.

