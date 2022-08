Osječki KBC pokrenuo je utvrđivanje odgovornosti za propust u dostavi hrane...

Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) izvijestilo je u ponedjeljak kako je pokrenulo postupak utvrđivanja odgovornosti za propust u dostavi hrane pacijentima.

- Ovo je strašno, da nije žalosno bilo bi smiješno. Serviraju juhu u kantici i bočici kao da su ljudi životinje. To se i ranije događalo, ali ovo s kanticama me šokiralo! Brojni ljudi su nezadovoljni uslugom i hranom. Ljudi su mi slali fotografije i iz drugih bolnica gdje je sve lijepo servirano, dostojno čovjeka. Ružno je za vidjeti, a ljudi se boje istupiti javno, ja to ne mogu gledati više. Hrana dođe hladna. Nadam se da će nakon ovoga biti promjena. Ipak mi svi plaćamo zdravstveno, ali ne za ovakve usluge - kazala je ogorčena čitateljica, čiji je identitet poznat redakciji.

"Navodimo da smo pokrenuli postupak utvrđivanja odgovornosti za navedeni propust te smo odmah, nakon objave informacije, zabranili dostavu hrane pacijentima na navedeni način", priopćilo je Ravnateljstvo osječkog KBC-a.

Na propust u dostavi obroka pacijentima, u svojoj objavi na Facebooku, nedavno je upozorio predsjednik osječkog SDP-a i osječki gradski vijećnik Milan Blagojević, ustvrdivši, uz popratne fotografije, kako se pacijentima juha poslužuje u rabljenim plastičnim bocama i posudama od kiselog vrhnja.

