Osječkom policajcu počinje suđenje za ubojstvo djevojke: Pokušavao je prikriti zločin

Na Županijskom sudu u Osijeku počinje suđenje mladom policajcu Marku Smažilu (27) iz Osijeka, deset mjeseci nakon što je hicem iz službenog pištolja ubio studenticu Mihaelu Berak (21) s kojom je bio u kratkoj i burnoj vezi.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:58 Podigli optužnicu protiv policajca koji je ubio Mihaelu | Video: 24sata/Pixsell/privatna arhiva

Ubojstvo je to koje je podiglo puno prašine u javnosti nakon što se saznalo da je Smažil, nakon što je upucao djevojku, zločin pokušao prikriti tvrdnjama da se ona sama ubila njegovim pištoljem. To se ubrzo pokazalo neistinitim te su na površinu isplivale i razne druge okolnosti vezane za njihovu kratkotrajnu ljubavnu aferu, ali i okolnosti istrage koja je mijenjala tijek događaja iz dana u dan. Naime, ne samo da je Smažil mijenjao iskaze vezano za način na koji je djevojka stradala, nego se pojavila sumnja da PU Osječko-baranjska, čiji je djelatnik on bio, pogoduje počinitelju teškog zločina kvalificirajući kazneno djelo blažim nego što je bilo. Smažila su policijski istražitelji teretili za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti, odnosno dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom.

Drugim riječima, teretili su ga da je slučajno ubio Mihaelu nestručno rukujući svojim pištoljem. S time se od početka istrage nije slagalo Državno odvjetništvo, ni odvjetnica koja je sudjelovala u očevidu, a koja je od početka zauzela stav da se radi o klasičnom ubojstvu. Na toj je kvalifikaciji optužnica ostala.

Prema njoj, Smažila se tereti da je 20. rujna 2023. godine oko 22 sata, u stanu u Osijeku kojega je imao na korištenje, u nakani da liši života Mihaelu Berak, iz službenog pištolja ispalio hitac i potom joj zadao tešku i po život opasnu tjelesnu ozljedu u predjelu glave uslijed koje je djevojka preminula na mjestu događaja. Nakon što je dojavio za smrtni slučaj, policiji je davao različite izjave; da se ona sama ubila dok se on tuširao, potom da je slučajno ispalio metak u nju dok joj je pokazivao ili čistio pištolj. Navodno je i pomicao njeno tijelo i raspored namještaja u prostoriji nakon ubojstva te zvao više osoba prije nego je o svemu obavijestio policiju. U konačnici policija je prihvatila njegov iskaz da je do opaljenja došlo slučajno, nestručnim rukovanjem, što se smatra blažim kaznenim djelom u odnosu na ubojstvo.

Dakako da javnost, a i obitelj ubijene Mihaele, nije bila zadovoljna tijekom istrage te sumnjama da se radi o pogodovanju mladom policajcu pa je policija otvoreno prozvana za zataškavanje, što su oni opovrgnuli.

Šest mjeseci kasnije ŽDO je ostalo kod ubojstva pa bi Smažil, koji se od dana uhićenja nalazi u pritvoru, mogao dobiti najmanje pet godina zatvora.