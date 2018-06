Vidovnjakinja: Mogu namirisati smrt, ali ne mogu spasiti ljude

Vidovnjakinja iz Australije tvrdi da može namirisati smrt na ljudima, ali ističe da je njen dar beskoristan s obzirom da ne može učiniti ništa da ih spasi.

Ari Kala (24) radila je kao tajnica u jednom odvjetničkoj firmi no ove godine je odlučila dati otkaz i postati profesionalna vidovnjakinja. Danas uči žene kako da koriste svoje vidovnjačke sposobnosti, piše Mirror.

'Šesto čulo' otkrila je još dok je bila dijete. Kad je imala 12 godina na svom umirućem ujaku osjetila je "bolestan, slatkast miris" koji nitko drugi u obitelji nije osjećao.

- Večer prije nego je umro osjetila sam bolestan, slatkasto truli zadah u njegovom domu. Mislila sam da je to miris neke ustajale hrane, no kasnije sam shvatila da je miris smrti. Otad, više puta sam osjetila isti miris kod ljudi koji su bili u terminalnoj fazi bolesti ili kod onih koji su vrlo stari.

- Nekad imam dojam da je taj dar neka vrsta prokletstva, tereta. Više puta sam htjela reći ljudima što osjećam, ali onda sam shvatila da to nije moja dužnost. U neku ruku je zapravo beskoristan dar - kako ikome mogu pomoći?! Zamislite da priđem strancu i kažem mu da će uskoro umrijeti, a da on toga nije ni svjestan.. to bi bila katastrofa. Nije na meni da se miješam u njihovu sudbinu - smatra Kala.

Smatra da svatko ima vidovnjački potencijal, ali da ga pod pritiskom društvenih normi potiskuje još od djetinjstva.

- Djecu se uči da se trebaju uklopiti u zajednicu, da budu tiha i normalna koliko god je to moguće. Uči ih se da je njihova imaginacija nestvarna i zbog toga se vidovitost ne može razviti - kaže Kala.

- Kao dijete sam mogla čitati emocije kod ljudi, sanjala sam o stvarima koje bi se na kraju i ostvarile. Ljudima oko mene to se nije sviđalo. Kako sam rasla pribojavala sam se njihove osude pa sam 'isključila' svoj dar. Posao od 9 do 17 sati me nije ispunjavao, činio me depresivnom, ali sam onda shvatila koji je moj poziv. Izgubila sam dio prijatelja i neke članove obitelji, ali sada shvaćam da je to bila najbolja moguća odluka - kaže Kala.

Iako je često bila na meti 'trolova' na internetu koji su pisali negativne komentare, kaže da je naučila da je u redu biti čudan.