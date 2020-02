"Osnivanje masonske lože u Hrvatskoj odobrio je Tuđman"

Jedna emisija nekad popularne "Latinice" na HRT-u bavila se temom slobodih zidara, odnosno masona. U travnju 2006. emisija s temom "Tajna društva" bavila se templarima, masonima i Opus Deijem, a Index je snimku pronašao na Youtubeu.

Jedan od gostiju emisije bio je i Radovan Horvat, čovjek s titulom Veliki majstor slobodnih zidara Velike lože Hrvatske, koji se te 2006. baš vratio s masonskog skupa u Riminiju te se žalio da se previše potencira masonska tajnovitost, kao i njihove navodno zle namjere.

- Slobodni zidari nisu tajno društvo. Slobodni zidari su javno, registrirano društvo. Od 1994. smo registrirani u Hrvatskoj. Deset potpisnika je predalo zahtjev - rekao je među ostalim Horvat.

Potom ga je voditelj Denis Latin pitao je li predsjednik Franjo Tuđman dozvolio osnivanje lože u Hrvatskoj, na što je Horvat ponudio zanimljiv odgovor.

- To je ipak bilo ratno vrijeme i mi smo preko Hrvoja Šarinića, koji je bio europski orijentirana osoba, ali nije slobodni zidar, da ne bi bilo pogrešne interpretacije... Preko njega smo se javili predsjedniku Tuđmanu i on je rekao da ne postoji nikakva zapreka da se to osnuje i u roku od mjesec dana smo mi bili registrirani - rekao je Horvat i dodao da prisustvovanje sastancima i ritualima nije za javnost i da je to ostavština "socijalističkog društva u kojem je svatko gledao u tuđi tanjur".

Tema: Hrvatska