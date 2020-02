Masoni u Hrvata: Jelenić i svi ostali momci u crnim haljama

Ovih dana su se u javnosti pojavile insinuacije vezano za moje članstvo u masonskoj udruzi. To ni na koji način nije utjecalo na obnašanje moje dužnosti, ali te objede su do takve mjere opteretile moje obnašanje dužnosti da je ono postalo praktički nemoguće.

Priopćio je to danas Dražen Jelenić te time podnio ostavku na mjesto glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Jelenićeva ostavka dolazi nakon što je to od njega zatražio i sam premijer Andrej Plenković.

- Glavni državni odvjetnik treba podnijeti ostavku. Ako on to ne napravi, Vlada će tu odluku donijeti na sjednici - rekao je jučer premijer.

Foto: PIXSELL Jelenić je, podsjetimo, nakon objave tjednika Nacional priznao da je od 2018. godine član masonske udruge Veliki Orijent Hrvatske, no smatra da time nije naštetio ugledu Državnog odvjetništva jer je svoj posao radio zakonito i isključivo po zakonu.

- Od prvog dana pa sve do danas sam svoju dužnost obnašao s ponosom, predano, profesionalno i pošteno. Iako ostavkom moj mandat ranije završava, odlazim mirne i čiste savjesti - stoji u Jelenićevom priopćenju.

S njim je oko ostavke razgovarao i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

- Neprihvatljivo je članstvo u ovakvoj udruzi građana, bez obzira na to što je ona registrirana prema zakonima. Njezino je djelovanje ipak prekriveno velom tajne, članstvo također, dakle predstavlja određeni rizik za djelovanje glavnog državnog odvjetnika i drugih koji su članovi takvih organizacija - rekao je ministar.

Ustvrdio je da Vlada nije znala za članstvo u masonskoj udruzi prilikom imenovanja na dužnost.

- Nismo to znali. Da smo znali, odluke bi bile drugačije - dodao je ministar pravosuđa.

Problem Jelenićevog članstva u masonskoj loži se zavrtio kad su uhićeni urednici i vlasnici portala i tjednika Dnevno, zbog navodno ucjenjivanja poznatog oftalmologa Nikice Gabrića. Gabrić je, prema Jelenićevim tvrdnjama, pokušao utjecati na predistragu.

Nisam utjecao na istragu niti kršio bilo kakav zakon. Moramo se ipak malo vratiti tko je ovdje žrtva, a tko su ovdje kriminalci. Kriminalci mene reketare, i što ja napravim? Skupim građansku hrabrost, prijavim Državnom odvjetništvu i pristanem biti pouzdanik. rekao je Nikica Gabrić, poznati oftalmolog i mason koji se osvrnuo na izjave glavnog državnog odvjetnika da je Gabrić pokušao utjecati na tijek predistrage protiv troje novinara tjednika Dnevno. Na pitanje na koji je način surađivao, Gabrić je rekao da o tome ne može govoriti.

- Išlo je k tome da nas prizna velika francuska loža i da postanemo ravnopravni član. To kod određenih članova koji su nas napustili ili se ne slažu izaziva određenu nesigurnost i oni počinju dilati dokumente i djelovati iz najnižih strasti. Mi sad imamo neki mali rat u kojemu neće pobijediti tamna strana - rekao je Gabrić, koji je u emisiji pokazao poruke koje je izmjenjivao s Draženom Jelenićem.

Gabrić je objasnio da se javio Mladenu Bajiću, kojega poznaje 25 godina. Rekao je da Bajić nije mason. Na pitanje kako se znaju, Gabrić je rekao da je operirao “sve poznate ljude u Hrvatskoj” i da je normalno da poznaje Bajića. Od njega je tražio broj telefona Dražena Jelenića da prijavi pokušaj iznude.

- Jelenić je u ovom slučaju potpuno krivo postupao. Ja sam snimao razgovor radi sebe, da mi ne bi stavljali riječi u usta. Jelenić nije znao da ga snimam. Imao sam hrabrosti snimiti ga, jer sam znao što mi može napraviti. Evo, vidite kako me htio utopiti, prodao me - rekao je Gabrić i nastavio:

- On nije ništa zakonski počinio, nego ga samo stavlja u neki nekomforan položaj. Samo ako sud zatraži od mene objavit ću sadržaj snimke ili ako on tvrdi da sam utjecao na sud da se promijeni odluka. Postoje sve snimke, a ja sam njemu iskazao nezadovoljstvo za to što je dopustio. Dodao je da ne zna koja je Jelenićeva motivacija.

- On je imao gospodski izlaz iz te situacije, mogao je dati nekome drugome da vodi slučaj, ali je mislio da iz mene progovara Mladen Bajić. Ma bolje da ne kažem što mi je Bajić rekao o njemu. Ja u ovoj zemlju mogu doći do bilo kojeg čovjeka - pojasnio je Gabrić.

Foto: Igor Šoban/PIXSELL Rekao je da su među masonima i ljudi koji rade u državnim službama, ali to ne zloupotrebljavaju.

- Mi ne pričamo o vjeri i politici, postoji moralni kodeks - rekao je Gabrić i dodao kako Jelenić treba ostati ili otići zbog svojih rezultata.

- On se pojavio jedan jedini put. Na inicijaciji. Ti rituali su kao drame. Imate 33 drame u kojima mi glumimo i nakon pola sata vi izađete čisti - opisao je. Kaže da inicijacija nije teška.

- To je više dramaturški... Osjetite vatru, vodu... - rekao je Gabrić.

Cijelu situaciju komentirao je novi predsjednik Zoran Milanović.

- E, to je već značajnije pitanje, nisam nadležan, tu se radi o važnoj instituciji koja ima represivnu ulogu. Oko masona su uvijek vladale predrasude, često nepravedno, i mržnja. Drugačije se gledaju masoni u Americi. Jedino kod nas oni imaju dojam mistike i tajnovitosti. Ako radiš javni posao u domeni represije, time nepotrebno donosiš u pitanje svoju lojalnost. Tu se radi o svim državnim odvjetnicima i zamjenicima, tu se radi o ljudima i koji nisu državni dužnosnici, ali odlučuju o postupcima javnih nabava. Trebali bi voditi računa, ne samo o zakonu. O eventualnoj ostavci glavnog državnog odvjetnika odlučit će drugi - rekao je Milanović te dodao kako su i njega zvali u masone.

- Nisam se htio priključiti iz već navedenih razloga. Nekad su se tu udruživali najmoćniji ljudi, ali su vlasti gledali na masone s mržnjom - komentirao je Milanović.

Premda se na službenim stranicama hrvatskih slobodnih zidara još nalazi uvodna riječ velikog meštra Marijana Hanžekovića, koji je preminuo u siječnju 2018., na izbornoj skupštini Velike lože Hrvatske grof Ivan Drašković, koja je održana 9. listopada 2018., šef hrvatskih slobodnih zidara postao je liječnik Slobodan Kuvalja.

U Hrvatskoj, prema neslužbenim procjenama, djeluje oko 400 slobodnih zidara, u priznatim ložama, i još barem toliko koji djeluju u neformalnim organizacijama ili su u postupku priznanja, poput lože dr. Nikice Gabrića.

