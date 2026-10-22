Osnovana Hrvatska komora logopeda usred spora oko uvjeta rada

Hrvatska komora logopeda osnovana je u četvrtak u Ministarstvu zdravstva usred spora oko novih uvjeta rada privatnih logopedskih kabineta zbog kojih dio logopeda upozorava na moguće zatvaranje praksi i prekid terapije za tisuće djece.

Komora je osnovana na temelju Zakona o logopedskoj djelatnosti, donesenog u srpnju prošle godine, a njezine će zadaće biti izdavanje odobrenja za samostalan rad, vođenje registra logopeda, provođenje stručnog nadzora i priznavanje inozemnih kvalifikacija, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva.

Osnivači su Ministarstvo zdravstva i Hrvatsko logopedsko društvo, a na osnivačkoj skupštini sudjelovalo je 20 delegata koji su izabrali vodstvo Komore.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da je zajednički zadatak osigurati pravodobnu dostupnost stručne logopedske pomoći svima kojima je potrebna, osobito jačanjem kapaciteta u javnom zdravstvenom sustavu.

Manjak logopeda

Hrvatska se godinama suočava s nedostatkom logopeda, osobito u manjim sredinama, dok se na dijagnostiku i terapiju čeka mjesecima. Prema procjenama Hrvatskog logopedskog društva iz veljače ove godine, u Hrvatskoj radi između 1100 i 1300 logopeda.

Istodobno, privatni logopedi upozoravaju na posljedice novih minimalnih tehničkih uvjeta za rad. Prema anketi Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika (HALP), 85 posto privatnih praksi ne ispunjava propisane uvjete, a 40 posto moglo bi trajno prestati s radom, zbog čega bi najmanje 7000 korisnika, većinom djece, moglo ostati bez terapije.

Više od 1500 roditelja uputilo je danas pisma državnom vrhu tražeći izmjene spornih uvjeta i očuvanje dostupnosti terapije.

Ministarstvo zdravstva sredinom listopada najavilo je izmjene pravilnika o uvjetima rada koje će obuhvatiti i logopede, dok Hrvatsko logopedsko društvo smatra da su propisani standardi važni za sigurnost korisnika.

Rok za usklađivanje postojećih privatnih logopedskih kabineta s novim zakonskim uvjetima istječe 31. srpnja 2027. godine, a Ministarstvo zdravstva zatražilo je od HALP-a i Hrvatskog logopedskog društva da usuglase zajednički prijedlog izmjena spornih uvjeta.