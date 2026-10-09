Logopedi upozoravaju: Zbog nekoliko centimetara tisuće djece ostat će bez nužne terapije

U Hrvatskoj, prema procjenama, pomoć logopeda treba između 30 i 40 posto predškolske djece, te oko 15 posto školaraca. Taj broj se povećava iz godine u godinu, no logopeda nema dovoljno. Na prvu logopedsku procjenu čeka se mjesecima, što ovisi i o mjestu stanovanja. Potom slijede mjeseci da se uopće započne s terapijom.

Jako mnogo posla odrađuju privatni logopedi, no zbog novih propisa o prostornim i tehničkim uvjetima za ordinacije i prakse mnogi od njih mogli bi ostati bez posla. A to znači da će brojna djeca, ali i odrasli koji koriste usluge logopeda, ostati bez izuzetno važnih terapija. Primjerice, samo u Zagrebu oko 2000 djece je na listama čekanja za logopedsku terapiju.

Prostor od 12 m², odvojeni toaleti...

Na ovaj problem u utorak su upozorili članovi Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika (HALP) koji su održali prosvjed ispred Ministarstva zdravstva. Više od 7.000 djece/korisnika moglo bi preko noći ostati bez mjesta na kojem su danas uključeni u terapiju, istaknuli su.

Naime, Ministarstvo novom Odlukom propisuje da je za obavljanje logopedske djelatnosti osigurati prostoriju od najmanje 12 m², čekaonicu od najmanje 9 m², s odvojenim sanitarnim čvorovima, za djelatnike i pacijente. Od opreme trebaju imati jako mnogo toga što nije ključno za kvalitetan rad s pacijentom, poput stolca za pratitelja pacijenta, ogledala i špatule za pregled govornih organa.

Prema anketi HALP-a, 85% privatnih logopeda nema takve uvjete, a oko 40% ih neće uspjeti pronaći prostor u skladu s propisanim uvjetima, pa navode da će trajno odustati od struke. Treba uzeti u obzir da će ovakva odluka sasvim sigurno utjecati i na povećanje ionako visokih cijena za privatne terapije.

- Hoće li dijete nastaviti terapiju, ne bi smjelo ovisiti o širini vrata, visini stropa ili broju sanitarnih čvorova u logopedskom kabinetu. Međutim, Zakon o logopedskoj djelatnosti i Odluka ministrice zdravstva o standardima i normativima prostora, radnika te dijagnostičke i terapijske opreme za obavljanje logopedske djelatnosti primorat će brojne logopede da zatvore svoju svoju privatnu praksu zbog prostornih uvjeta koji nemaju utjecaj na kvalitetu same terapije - upozoravaju u kampanji koju su pokrenuli.

- Zbog novih minimalnih tehničkih uvjeta brojni logopedi primorani su napustiti kabinete koji su dosad bili adekvatni i u kojima godinama uspješno rade. Pritom alternativa često ne postoji. Prostori koji istodobno zadovoljavaju sve uvjete iznimno su rijetki, a u manjim mjestima ih uopće nema - poručila je Maša Jakubin, logopedinja i članica HALP-a.

Mjesecima 'izvan stroja'

Katica Puškarić, predsjednica HALP-a, za 24sata kaže kako su tijekom donošenja zakona dobili jamstva ministarstva da će izraditi poseban Pravilnik za logopede, s obzirom na to da ih većina ne radi u zdravstvenim institucijama. No to se nije dogodilo.

- Dio kolegica i kolega pokušat će prilagoditi se. No s obzirom na striktnu odredbu o tome da nitko neće moći raditi bez ispunjenih uvjeta, pitanje je koliko će ih ostati 'izvan stroja' mjesecima, dok se ne prilagode. A to znači da će i njihovi mali pacijenti mjesecima ostati bez terapije - ističe Puškarić.

Zbog svega je HALP pokrenuo peticiju, koju je do jučer potpisalo gotovo 8000 ljudi, u srijedu su organizirali prosvjed ispred Ministarstva zdravstva, a Ustavnom sudu podnijeli su prijedlog za ocjenu suglasnosti zakona s Ustavom.

- Posebno zabrinjavaju posljedice za djecu kojima je potrebna rana intervencija. Intenzivni razvoj komunikacije i jezika odvija se od 0. do 3. godine života. Dijete koje ima teškoće ili kasni u razvoju komunikacije, jezika i govora, ne može čekati na dijagnostiku i terapiju jer je to vrijeme nenadoknadivo za razvoj djeteta - ističu, te upozoravaju kako u u nekim dijelovima Hrvatske privatni logopedi nisu tek dodatna mogućnost, već najbliži i/ili jedini realno dostupan oblik logopedske skrbi.

'Navodi ne stoje'

- Zatvaranje lokalne private logopedske prakse za obitelji može značiti traženje terapije u drugom gradu, dodatna putovanja, povećane troškove, a ponekad, nažalost, i odustajanje od logopedske usluge - upozoravaju.

Iz ministarstva su poručili kako je Hrvatsko logopedsko društvo sudjelovalo u izradi zakona te da je logopedska djelatnost definirana kao zdravstvena djelatnost. Stoga zakon vrijedi i za privatne prakse.

- Navodi da će doći do određenih poremećaja u cijelosti ne stoje. Utvrđeni su svi elementi na koji način pokušavamo unaprijediti djelovanje logopedske djelatnosti - komentirao je u Bojan Vidović, ravnatelj Uprave za pravne poslove u zdravstvu Ministarstva zdravstva.

Karolina Lice, predsjednica Hrvatskog logopedskog društva, za RTL Danas kazala je kako za procjene o povlačenju gotovo polovice privatnih logopeda zasad nema dovoljno podataka. No Hrvatskoj trebaju i snažan javni sustav i privatni pružatelji logopedskih usluga, istakbula je.

- Novi Zakon o logopedskoj djelatnosti prvi put cjelovito uređuje logopediju kao zdravstvenu djelatnost u Hrvatskoj. Zakon jasno određuje tko može obavljati logopedsku djelatnost, što ona obuhvaća, uvjete za samostalan rad, profesionalnu odgovornost, stručno usavršavanje i stručni nadzor, a predviđa i osnivanje Hrvatske komore logopeda. Posebno je važno to što je logopedska djelatnost Zakonom pozicionirana na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite - komentirala je.