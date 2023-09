Osnovna potrošačka košarica za mnoge postaje luksuz...

Hrvatska je među najlošijima u eurozoni kad je riječ o stopi inflacije, potvrdila je statistika, a stručnjaci nemaju dobre vijesti. Ne očekuju da će ona značajnije popustiti do kraja godine. Premijeru, koji se samo koji dan ranije hvalio rastom BDP-a, plaća i mirovina, ovaj podatak stigao je kao pljuska, koji bi ga trebao vratiti u realnost. Budući da ne postoji način da se ovaj podatak uljepša, u Banskim dvorima primili su ga na znanje. Premijer je najavio i da će se u idućim mjesecima morati poduzeti dodatni napori da se postotak inflacije smanji. Koji su to napori, e to je još nepoznanica i morat ćemo pričekati da vidimo što će izaći iz kuhinje premijera i njegova tima. Za sada tek poziva na solidarnost i odgovornost, ali ni njegovi raniji pozivi nisu previše pomogli. Da jesu, ne bismo bili u ovakvoj situaciji.