Pjevač je uspješno došao do zagrebačkog Hipodroma, nakon kaskanja po seoskim livadama, a saborskoj zastupnici ministar HDZ-a Tomo Medved poručio je da pazi što govori
Osobe godine: Desni trubadur Thompson i Dalija koja ne šuti
Do prije tri godine pjevao je u Pisarovini i Jarugama, Radošiću, Antunovcu i Konjšćini. Nitko ga nije vidio ni slušao, a on se nije oglašavao ni agitirao. Čak su mu ugasili mikrofon kad se prošvercao na autobus s “vatrenima” na dočeku nakon osvajanja srebra na SP-u, što su spin doktori Andreja Plenkovića tad proglasili pokušajem državnog udara.
