Obavijesti

News

Komentari 40
IZBOR KLAUŠKOG PLUS+

Osobe godine: Desni trubadur Thompson i Dalija koja ne šuti

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 6 min
Osobe godine: Desni trubadur Thompson i Dalija koja ne šuti
Foto: Robert Anić/PIXSELL

Pjevač je uspješno došao do zagrebačkog Hipodroma, nakon kaskanja po seoskim livadama, a saborskoj zastupnici ministar HDZ-a Tomo Medved poručio je da pazi što govori

Do prije tri godine pjevao je u Pisarovini i Jarugama, Radošiću, Antunovcu i Konjšćini. Nitko ga nije vidio ni slušao, a on se nije oglašavao ni agitirao. Čak su mu ugasili mikrofon kad se prošvercao na autobus s “vatrenima” na dočeku nakon osvajanja srebra na SP-u, što su spin doktori Andreja Plenkovića tad proglasili pokušajem državnog udara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima
AMERIKANCI UHITILI MADURA

Trump: 'Preuzimamo vlast u Venezueli'; Detalji Madurova uhićenja: Pratili ga mjesecima

Niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje
Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura
KAKAV SRETNIK

Prvo kolo i odmah Eurojackpot: Evo gdje ide 74 milijuna eura

U Hrvatskoj je najviši dobitak ostvaren u kategoriji 4+2, gdje je jedan sretni igrač osvojio 4.117,40 eura. Ukupno je u Hrvatskoj večeras zabilježeno više od 15.000 dobitaka
Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju
NAPAD NA VENEZUELU

Akcija usred noći: Američki specijalci uhvatili Madura i prebacili ga na tajnu lokaciju

Donald Trump potvrdio je da je venezuelski predsjednik Nicolás Maduro zarobljen i izveden iz zemlje, zajedno sa svojom suprugom Cillom Flores

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026