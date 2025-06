Osobe s invaliditetom mogle bi dobiti svoj nacionalni dan

Odbor je to učinio na inicijativu Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom (HSUTI) koji je osnovan 1970. godine, a danas u svom članstvu ima 48 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz isto toliko gradova diljem Hrvatske. Na Nacionalni dan, objašnjava Odbor, široj bi se javnosti popularizirala tematika i problematika osoba s invaliditetom te istaknula važnost brige o zdravlju, prevenciji i ublažavanju oštećenja i teškoća koje prouzrokuje tjelesni invaliditet.

Obilježavanjem toga dana trebala bi se podići svijest šire javnosti o potrebi veće brige i zbrinjavana osoba s tjelesnim invaliditetom, o sprječavanju njihove diskriminacije, njihovoj socijalizaciji i integriranju u društvo kojem pripadaju.

Na organiziranom događaju toga dana istaknula bi se i važnost i uloga udruga osoba s invaliditetom.

U Hrvatskoj, prema službenim podacima, živi gotovo 658.000 osoba s invaliditetom, što čini 17 posto ukupnog stanovništva, odnosno, kako ističe njihov pravobranitelj, najbrojnija su manjinska skupina, čije je stanje u društvu, daleko od zadovoljavajućeg.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iz 2023. pokazuju da je gotovo polovica osoba s invaliditetom (47, 6 posto) starija od 65 godina, dok ih je 41, 2 posto (oko 271. 000) u radno-aktivnoj dobi, od 20 do 64 godine.

No, invaliditet je prisutan i u dječjoj dobi, od 0 do 19 godina, i to u udjelu od 11,1 posto. Najveći broj osoba s invaliditetom ima prebivalište u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, u njima živi gotovo 30 posto svih osoba s invaliditetom. Međutim, razmotri li se udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, najviše ih je u Šibensko-kninskoj županiji.