Ostala sama: Majka preminulih planinara zanijemila od šoka

Gore je našao svoju dušu, svoj mir. Miki mi je uvijek govorio ‘Vele moj, to je meni jednostavno hrana, mogao sam raditi preko tjedna bilo što, ali pustite me vikendom na moj Mosor’.

Mosor mu je bio iznad svega. I okončao je, nažalost, na tome Mosoru, koji je nezamislivo volio, i on i brat. Nemam riječi za ovu tragediju, ajme majko, govori Velibor Marković, član Hrvatskog planinarskog društva Mosor te jedan od najboljih prijatelja braće Aleksandra (60) zvanog Bugi i Milana (57) Mikija Stamenova, koji su u subotu navečer preminuli na planini koju su tako voljeli.

- Odlično sam ga poznavao. Da ga je za života čovjek pitao gdje bi volio okončati, sto posto sam siguran, ruku bih u vatru stavio, da bi on rekao: ‘Na Mosoru’. Sad možete zamisliti koliko je bio privržen planini, planinarskom društvu, ekipi, Špiru, svima nama, i u dobru i u zlu - dodaje Velibor.

Nastradali su malo poslije 19 sati, u desetak minuta razmaka, u nevjerojatnoj tragediji kakve na Mosoru nije bilo. Kao i stotine puta prije, braća su došla do planinarskog doma na Mosoru provesti vikend u društvu domara Špire Gruice, njegove supruge te još jednog prijatelja, koji je malo prije tragedije bio otišao s planine. Miki je otišao po vodu na obližnji izvor jer su slavine bile zatvorene zbog leda. Kako se nije vraćao, domar Špiro i Bugi krenuli su u potragu. Pronašli su ga odmah pored izvora, 50-ak metara od doma, s punom bocom vode. Izvukli su ga nekoliko metara dalje, pokušali reanimirati, no u tom trenutku 60-godišnji Aleksandar je također pao, prozborivši: “Ne mogu više”. I on je bio mrtav te ga je najvjerojatnije izdalo srce. Točan uzrok smrti braće utvrdit će obdukcija po nalogu državnog odvjetnika.

- Bugi mi je spominjao da ima problema sa srcem, ali nikad se nije žalio. Ponekad bi rekao ‘Malo se odmaram i evo mene opet’, a Miki nikad nije govorio niti je izgledao kao da ima zdravstvenih problema. Čovjek je bio u sportu, druga ljubav mu je bila ragbi, bio je fizioterapeut ragbijaša Nade, reprezentacije Hrvatske - kaže u šoku i boli zbog gubitka Velibor, kojeg su još kao dječaka na Mosoru “dočekali” Miki i Bugi. Braća su u Split došla 1979. iz rodne Makedonije. Mosoraši i HGSS-ovci pamte toplinu i dobra djela braće Stamenov, koji su više od tri desetljeća vezani za Mosor i planine te su preuzeli na sebe organizaciju sprovoda. Planine su im bile sve. Nisu se ženili, a iza njih je ostala teško bolesna majka Ljubinka (84), o kojoj su se brinuli. Nesretna žena je prije 13 godina jedva preživjela smrt supruga, a tragična vijest koju je u nedjelju doznala od najbližih prijatelja ostavila ju je nijemu i šokiranu. Zbog toga su susjedi obitelji Stamenov u splitskom Sućidru organizirali pomoć, kao uostalom i Planinarsko društvo Mosor i Gorska služba spašavanja, kako bi joj pomogli u najtežim trenucima.