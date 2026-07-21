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LAŽNE KRIPTO VALUTE

Hrvat (73) ostao bez 500.000 eura na lažnim kripto valutama, pa ga prevarili za još 47.000...

Piše Filip Sulimanec,
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Hrvat (73) ostao bez 500.000 eura na lažnim kripto valutama, pa ga prevarili za još 47.000...
Foto: PU primorsko - goranska
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Prema zaprimljenoj prijavi, oštećeni je unatrag tri godine bio žrtva investicijske prijevare u kojoj je ostao bez oko 500.000 eura ulažući u kripto valute, što je ranije i prijavio

Policijski službenici II. policijske postaje provode kriminalističko istraživanje zbog prijavljenog kaznenog djela prijevare na štetu 73-godišnjeg hrvatskog državljanina. Prema zaprimljenoj prijavi, oštećeni je unatrag tri godine bio žrtva investicijske prijevare u kojoj je ostao bez oko 500.000 eura ulažući u kripto valute, što je ranije i prijavio.

Početkom srpnja ove godine oštećenog je putem telefona kontaktirala nepoznata muška osoba, koja ga je dovela u zabludu tvrdnjom da su pronađena njegova ranije izgubljena sredstva i da je iznos, sa zaradom u protekle tri godine, narastao na 731.000 eura.

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Da bi navodni novac bio prebačen na njegov kripto-novčanik, nepoznati ga je muškarac uvjerio kako je potrebno izvršiti uplate na ime "likvidnosti računa".

Nakon komunikacije koja je trajala do 17. srpnja, oštećeni je pristao na uvjete te je putem dostavljenog QR koda povezanog s njegovim bankovnim računom u više navrata uplatio novac na tekuće račune nepoznatih fizičkih osoba te je pri tom ostao bez iznosa od oko 47.000 eura.

Nakon što ga je počinitelj ponovno kontaktirao i zatražio dodatnu uplatu od 9000 eura pod krinkom „poreza na kripto-novčanik“, 73-godišnjak je shvatio da je ponovno žrtva prijevare i događaj prijavio policiji.
 
Apeliramo na građane da budu izuzetno oprezni i da ne vjeruju nepoznatim osobama koje tvrde da predstavljaju agencije, burze ili financijske stručnjake te nude "povrat izgubljenih uloga u kripto valutama".

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