'HNS nije povezan s ostavkom Kuščevića, oni ostaju u Vladi'

Potpredsjednik Vlade Predrag Štromar stigao je jutros u Vladu. Komentirao je ostavku ministra uprave Lovre Kuščevića

- Razgovarali smo i nadam se da takve stvari više neće puniti naslovnice i biti u medijima, da će se više govoriti o reformama i o onome što stvarno radimo, što treba raditi - rekao je Štromar čija je stranka od premijera tražila ostavku ministra uprave.

Na pitanje očekuje li HDZ-ovu odmazdu poručio je tek da treba razgovarati argumentirano.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Razgovarali smo i razgovarat ćemo te hajdemo iskoristiti ovih godinu dana da obavimo ono što trebamo napraviti - poručio je.

Za savjetnika ministra uprave Željka Holika, koji je u vrijeme vlade Zorana Milanovića savjetovao Ivana Vrdoljaka dok je bio na ministarskoj funkciji, Štromar je rekao da ga je upoznao prije 15 godina, kada je bio u Varaždinskoj županiji, a s Vrdoljakom nije razgovarao o tome.

Branko Bačić (HDZ) poručio je kako ostavka ministra Kuščevića nema veze s ultimatumom HNS-a. Naveo je kako je razlog ostavke svakodnevno produciranje novih okolnosti oko rada ministra.

- HNS nije nikako povezan s ostavkom ministra Kuščevića. Mi ćemo u Vladi nastaviti raditi u ovoj koaliciji, u petak ćemo izglasati novog ministra vidimo se na jesen - rekao je.

- To je otežavalo rad Vlade, prvenstveno ministrov rad, te se nije mogao posvetiti svom poslu u Vladi, a bilo je to očekivano od njega i premijer je to prihvatio - poručio je Bačić.

Danas će se u 13:30 sastati koalicijski partneri.