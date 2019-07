Hoće li HDZ sutra reći zbogom HNS-u? 'Ništa neće biti isto...'

Hoće li sutra HDZ nakon Lovre Kuščevića reći zbogom i HNS-u? Teško, koliko god to mnogi HDZ-ovci priželjkivali i bili ljutiti na svog koalicijskog partnera.

- Ponijeli su se nekorektno, ali i Plenković se doveo u situaciju da bira ili Kuščević ili novi izbori. Teško se može bilo što ponovno presložiti – rekao nam je jedan HDZ-ovac.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

HNS u Saboru ima 4 zastupnika, ali im klub čini njih šest jer treba dodati dva bivša SDP-ovca, Tomislava Sauchu i Maria Habeka. Uz njih je inače tijesno vezan i SDSS sa tri zastupnika, a s njima ostalih pet manjinskih zastupnika. HNS je tražio odlazak Kuščevića i to su jako zamjerili oni koji podupiru Plenkovića.

- Premijer je sam bio svjestan da on mora otići, ali HNS je javno iskoristio priliku da skupi koji bod i sve je odužio. Nakon ovoga, ako oni i ostanu, sigurno više ništa neće biti isto. Oni se žele prikazati pošteni, ali itekako im je stalo do sinekura – kaže nam taj sugovornik.

No, to može biti i samo pokazivanje zuba prema HNS-u. Oni su tražili ostavku, ali da je Plenković odmah reagirao možda ove dodatne krize i ne bi bilo. Plenković je u početku branio Kuščevića i to je potrajalo i sve do ovog tjedna.

- Ne bi mi tako izašli da u HDZ-u nisu iz tjedna u tjedan odgađali sastanak s temom Kuščevića. I tako tri tjedna – rekao nam je za vikend jedan visokopozicionirani član HNS-a.

Bez HNS-a, Plenković bi se jače morao okrenuti Milanu Bandiću. Ovisio bi o njegovoj potpori, a s obzirom na optužnice i procese za korupciju koji traju, to svakako ne bi poboljšalo ionako narušeni imidž stranke zbog Kuščevića. Osim toga, ako Bandić bude presudni faktor, opet su neki poput HSLS-a najavili izlazak. Dakle, najvjerojatnija opcija je da će Plenković nakon odlaska Kuščevića odabrati opciju stabilnosti. Uz oštre poruke manjem partneru da ne prihvaća njihovo ponašanje i da se to više ne bi smjelo ponoviti. I tako bi moglo završiti: HNS zadovoljan jer su svojim biračima pokazali da su spremni smijeniti ministra za kojeg smatraju da je uhvaćen s prstima u pekmezu.

HDZ će pokazati svojim biračima da kao ne pristaje na ultimatume HNS-a i dati im jezikovu juhu. Ali će koalicijski brak još potrajati.