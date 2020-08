'Intencija je da bi djeca trebala krenuti u školu na jesen'

Hrvatska je nakon šest dana ispod stotinu zaraženih korona virusom, a daljnje mjere i povratak u školu za RTL Direkt komentirao je Krunoslav Capak

<p>Svima je znano da postoji interdisciplinarno povjerenstvo koji će vrlo detaljno propisati mjere za početak školske godine. Ne kasnimo jer smo propisali mjere nakon karantene. Neće biti velikih promjena i opće je mišljenje sudionika da djeca trebaju ići u školi. To ovisi o brojnim uvjetima, ali opća intencija povjerenstva je da bi djeca trebala krenuti u školu. Mjere će se korigirati, treba imati rezervnu varijantu, rekao je ravnatelj HZJZ-a <strong>Krunoslav Capak </strong>za RTL Direkt. </p><p>Nova školska godina počinje za tri tjedna pa je Capak komentirao hoće li školarci morati nositi maske. </p><p>- Manja djeca u vrtiću i prva četiri razreda neće nositi maske. To nije primjereno njihovoj dobi, a za starije uzraste treba vidjeti. Istočne zemlje sklone su tome da se nose maske u školama, dok je zapadna kultura drugačija - komentirao je Capak te dodao kako prate trendove drugih zemalja. </p><p>Smatra kako su mjere što se tiče nošenja maski dobre, no ukoliko se pokaže da će trebati dodatne mjere, one će se korigirati.</p><p>Što se tiče vjenčanja, Capak je rekao kako ne hoće li se ograničiti broj ljudi. </p><p>- Uvijek postoji mogućnost ograničenja ljudi na vjenčanjima. Imali smo već vjenčanja kao izvor zaraze. Mislimo da bi trebalo ostati ovako kako je, svaka okupljanja iznad sto moraju se prijaviti Stožeru civilne zaštite, ali ne možemo ništa predvidjeti - izjavio je. </p><p><strong>Hrvatska na crvenoj listi za Austriju i Sloveniju </strong></p><p>- Razgovarali smo s Austrijancima i Slovencima, smatraju da su prije više mjeseci doveli kriterije crvene zone. Problem je uvoz zaraženih, to su mladi ljudi koji su bili u raznim klubovima na obali. Podsjetio bih da smo na početku pandemije mi imali veliki uvoz iz skijališta u Austriji i Italiji. Ljeto brzo prolazi, uskoro dolazi skijališna sezona pa će oni zvati ljude da dođu. Ništa nije nemoguće, sve se može promijeniti - smatra Capak. </p><p>Komentirao je i ostavku načelnika Stožera CZ otoka Brača <strong>Nikole Martinić Dragana</strong>. </p><p>- Mogu razumjeti da su ljudi koji se bave koronom pod velikim pritiskom i svakome se može dogoditi da pukne. Ono što mi se ne čini fer i korektno, da ništa nije bilo komunicirano sa stožerom, možda bi se nešto promijenilo. Ovako ništa ne znamo - zaključio je. </p><p> </p>