U emisiji Otvoreno govorilo se o tome koje rezultate možemo očekivati od nadolazeće turističke sezone, hoćemo li uopće preživjeti još jednu pandemijsku godine te poduzima li Hrvatska sve kako bi privukla turiste. Nikolina Brnjac, ministrica turizma i sporta rekla je da se već krajem prošle godine krenulo pripremati za ovu turističku sezonu.

- Napravili smo Safe stay oznaku, to su naši epidemiološki standardi i mjere čime šaljemo jasnu poruku da se poštuju sve epidemiološke mjere, te ukoliko objekt ima tu oznaku, da je gost tamo siguran. Krenuli smo s cijepljenjem turističkih djelatnika, imamo izuzetan odaziv. Cjepivo dolazi, što znači da se vodi računa i o turističkom sektoru i najvažnije što su svi upoznati s tim da se turistički sektor cijepi - rekla je Brnjac pa dodala kako je Vlada pripremila preko 20 milijuna kuna za nabavu antigenskih testova i pripremila punktuove gdje će se turisti po povratku u svoju destinaciju moću testirati.

Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić rekao kako će turizam ovisiti o epidemiološkoj situaciji koja bude u zemlji.

- Mislim da je nulta točka ovogodišnje sezone pitanje epidemiološke situacije, biti ili ne biti hrvatskog turizma je prihvatljivo ili atraktivno epidemiološko stanje u zemlji. Trenutno najkvalitetniji alat kojim do toga možemo doći je cijepljenje. Mi imamo oko 100.000 djelatnika u turizmu koje treba procijepiti, a do početka sezone imamo 25 dana. Prosječno dnevno trebamo cijepiti 4000 ljudi koji se bave turizmom. Svaki dan zaostatka rezultirat će kraćom sezonom, a to nitko ne želi - rekao je Ostojić i komentirao situaciju koja bi se mogla dogoditi na granicama.



- Sigurno će to biti velik izazov za službenike. Moramo osigurati da granice budu protočne. Moramo bolje od lani komunicirati na dnevnoj osnovi sa svim relevantnim podacima prema svim emitivnim tržištima, s jasnim porukama kako doći u Hrvatsku, što ih čeka u Hrvatskloj i što se čini ako se nekim nesretnim slučajem nešto gostima dogodi - kazaoo je Ostojić i dodao kako se neke greške od lani ove godine ne smiju ponoviti.



- Moramo pomno pratiti koje su epidemiološke mjere na snazi u najznačajnijim emitivnim zemljama, koji su režimi povratka u matične zemlje i sukladno tome donositi naše ključne odluke. Ukoliko to učinimo i sredimo epidemiološko stanje u zemlji, nema straha za sezonu. Svjesni smo da predsezone neće biti, ali sam veliki optimist što se tiče glavne sezone i posezone, rekao je.

Zamjenik predsjednika Udruženja pružatelja usluga smještaja na plovilima charter HGK, Luka Šangulin, upozorio je kako još nitko od djelatnika u nautici nije cijepljen.





- Nama je sezona na sreću već krenula. Naša glavna konkurencija u Grčkoj već dugo reklamira veliku procijepljenost po otocima. Mi smo bili upućeni da se probamo organizirati na lokalnoj razini ,što je teško. Teško je procijepiti djelatnike u jednom trenutku, što ako se pojave nuspojave. Na sreću klijenti se osjećaju sigurno - dodao je Šangulin.

Dok voditeljica Udruge ruralnog turizma Hrvatske, Aleksandra Kuratko Pani poručila je kako su ruralna područja Hrvatske tijekom zime i proljeća bili najviše pogođeni pandemijom.





- Osim cijepljenja, kojeg mi na kontinentu još nemamo, mi u svim istupima apeliramo na odgovornost pojedinaca koji nas posjećuju. Nastojimo se pridržavati svih epidemioloških mjera, do sada imamo pozitivna iskustva. Građani su prepoznali hrvatsko selo, ambijent, zdravu hranu, boravak u prirodi, posjete nacionalnim parkovima. To je jedan novi trend koji nas zaista veseli i ova kampanja to ima za cilj promovirati - rekla je.