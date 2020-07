Idu\u0107i tjedan odmah \u0107e sazvati i Predsjedni\u0161tvo stranke na koji \u0107e biti pozvani i svih \u010detvero suspendiranih \u010dlanova, \u010dija suspenzija isti\u010de ovih dana. To su, podsjetimo, Pe\u0111a Grbin, Sini\u0161a Hajda\u0161 Don\u010di\u0107, Mihael Zmajlovi\u0107 i Vedran Babi\u0107, koji su bili suspendirani na\u00a0dvije godine zbog javnih istupa u kojima su propitivali uspje\u0161nost vodstva predsjednika Davora Bernardi\u0107a i inicirali pismo koje je potpisalo 90-ak istaknutih \u010dlanova, a kojim se od Bernardi\u0107a tra\u017eilo da odstupi s mjesta predsjednika stranke.

<p><strong>Naš predsjednik Davor Bernardić</strong> prenio je sve ovlasti na svog zamjenika<strong> Zlatka Komadinu,</strong> koji će voditi izborni proces uobičajen u SDP-u. Mi smo već jučer imali sastanak i sazvali Glavni odbor za subotu 18.srpnja, rekao je<strong> </strong>u utorak<strong> potpredsjednik SDP-a Rajko Ostojić</strong> na konferenciji za novinare nakon što je Bernardić dan ranije podnio ostavku. </p><p>No, kako Ostojić ističe, on ustvari nije podnio ostavku nego je samo prenio svoje ovlasti do izbora novog predsjednika stranke.</p><p>- Potpuno je ista situacija kao što je bila sa Zoranom Milanovićem. Formalno-pravno on je na papiru još predsjednik, ali sve odluke donosi Komadina. Nitko ga nije tjerao ni nagovarao na to - pojasnio je dodavši kako je Bernardić otišao na odmor.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Idući tjedan odmah će sazvati i Predsjedništvo stranke na koji će biti pozvani i svih četvero suspendiranih članova, čija suspenzija ističe ovih dana. To su, podsjetimo, <strong>Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Babić,</strong> koji su bili suspendirani na dvije godine zbog javnih istupa u kojima su propitivali uspješnost vodstva predsjednika Davora Bernardića i inicirali pismo koje je potpisalo 90-ak istaknutih članova, a kojim se od Bernardića tražilo da odstupi s mjesta predsjednika stranke.</p><p>- Načelni stav je da treba što prije organizirati izbore. Mi ćemo predložiti da budu iza Velike Gospe i da <strong>datum bude 26. ili 27. rujna</strong> - poručio je Ostojić.</p><p>On se, istaknuo je, <strong>neće kandidirati za predsjednika stranke, ali se možda kandidira za neku drugu funkciju. </strong></p><p>Na pitanje novinara je li cijelo Predsjedništvo trebalo postupiti kao i predsjednik Bernardić i jesu li i svi oni trebali dati ostavke zbog potopa na izborima, Ostojić je poručio kako su razgovarali i o tome.</p><p>- Svi oni koji su sudjelovali u izbornom procesu su rekli da se osjećaju odgovornima, ali organi tijela moraju funkcionirati. Cijelo Predsjedništvo ili Glavni odbor ne može nestati, to su organi tijela stranke i formalno-pravno oni moraju voditi izborni proces. Nećemo otezati šest, devet mjeseci, nego idemo odmah - rekao je pojasnivši kako SDP uobičajeno na izborima bira cijelo novo čelništvo pa, osim predsjednika stranke, bira i sve članove Predsjedništva i Glavnog odbora.</p><p>Rezultati parlamentarnih izbora su, naglasio je, loši i što se točno dogodilo analizirat će ovih dana. </p><p>- Izborni rezultat je loš u svim jedinicama. Ja sam napravio analizu u svojoj drugoj izbornoj jedinici. Ona je od četiri zagrebačke jedinice zadnjih nekoliko izbora bila najgora, a ove godine je najbolja. Od 10 izbornih jedinica, druga jedinica je treća po redu, ona je pala, ali očito su pali i neki drugi. Najbolji rezultat imamo u trećoj gdje smo osvojili šest mandata, u osmoj je teško analizirati jer smo išli u koaliciju s IDS-om i PGS-om pa je teško reći, ali u svim izbornim jedinicama smo pali. U nekima imamo samo tri mandata - istaknuo je.</p><p>Tko će se od ljudi kandidirati na koju funkciju na izborima, dodao je Ostojić, to je njihova odluka. Nije želio otkriti koga on vidi na čelu stranke. </p><p>- Ja sam podržavao Bernardića, nisam zažalio, dapače, bio je odličan na sučeljavanjima. Šteta da svoj talent i vještine nije pokazao prije tri, četiri godine. Ali moramo se potpuno jasno zamisliti, a to je činjenica koju je dokazala izlazna anketa, o fokusu naših birača. Za razliku od drugih, mi imamo najstarije birače i to iz urbanog dijela. To je bila moja ideja kada sam podržao Komadinu i Bernardića, čovjek koji je završio fakultet prvi u generaciji, da bi mogao povući mlađu generaciju. Ne želim se pravdati, ali činjenica je da što je manje birača to je više mandata za HDZ - rekao je i dodao kako je samo 46 posto izlaznosti na izborima te da je to odgovornost političara. </p><p>- Tražimo objektivnu analizu i na tome radimo. Suočit ćemo se brojkama. Ja sam svojim preferencijalnim glasovima zadovoljan i drago mi je da sam pobijedio Bandića i drugog predsjednika stranke Škoru, kao i Raspudića. Ali sve u svemu, to je loše. Mislim da moramo promijeniti poruke našim biračima, biti agresivniji i točniji. To će novi predsjednik ili predsjednica raditi - poručio je Ostojić. </p><p>Na pitanje o lokalnim izborima, Ostojić kaže da upravo zbog njih žure s unutarstranačkim izborima. </p><p>- Moramo se pripremiti, da dobijemo opet naše župane, gradonačelnike i načelnike - rekao je. </p><p>Poručio je kako će trebati mijenjati politiku i vratiti se korijenima. </p><p>- Radništvo 21. stoljeća, oni koji ne rade u rudnicima, ali rade u uredima. Nemojte zaboraviti ni populaciju koja je žrtva privatizacije, a to su umirovljenici. Njima trebamo vratiti dug. Njihova mirovina je, znate i sami, kakva - rekao je. </p><p>Na pitanje o mogućim nasljednicima o kojima se već špekulira, Ostojić kaže da oni zadovoljavaju sve kriterije da budu dobri predsjednik ili predsjednica. Podsjetimo, radi se o <strong>Biljani Borzan</strong>, <strong>Mišelu Jakšiću</strong>, <strong>Siniši Hajdaš Dončiću</strong>, <strong>Peđi Grbinu, Zvonimiru Mršiću</strong>. No, tvrdi Ostojić da možda bude i još kandidata. </p>