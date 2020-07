Hajda\u0161 Don\u010di\u0107 smatra da predsjednik stranke i vodstvo mora snositi odgovornost za ovaj poraz, a Davor Bernardi\u0107 tako je i postupio te dao ostavku i otkrio kako se ne\u0107e kandidirati na sljede\u0107im izborima za predsjednika SDP-a.\u00a0Za\u0161to su ostvarili potop na izborima?\u00a0

- Nismo mo\u017eda dobro reagirali na neke promjene koje se doga\u0111aju u hrvatskom dru\u0161tvu, a doga\u0111aju se svugdje. Ovdje se ne mo\u017ee kriviti bira\u010de niti ove koji su iza\u0161li, za na\u0161 rezultat smo krivi mi sami. Moglo je biti bolje, ali politika je svojevrsni maraton, mislim da gre\u0161kice mogu nau\u010diti da se dobro pripremimo za sljede\u0107i ciklus i da se vratimo na lijevi centar - rekao je Hajda\u0161-Don\u010di\u0107 pa otkrio koji su po njemu uzroci ovog potopa:

- U Hrvatskoj 'velike' politi\u010dke stranke moraju imati lidere s kojima se jedan dio gra\u0111ana identificira, kad ni HDZ ni SDP nemaju te lidere oni posti\u017eu slabije rezultate. To je po meni prvi razlog, rekao sam da ne\u0107u pri\u010dati kontra Bernardi\u0107a, on je radio ono \u0161to je mogao najbolje i to je okej. Drugi razlog je mala izlaznost za koju smo si sami krivi, nismo uspjeli animirati ljude da iza\u0111u.\u00a0

'Trebamo braniti Ustav'

Hajda\u0161-Don\u010di\u0107 boji se samo pretjerano konzervativnih opcija:

-\u00a0Ja se uop\u0107e ne bih sad vra\u0107ao na pro\u0161lost. \u010cinjenica je da su HDZ i Plenkovi\u0107 pobijedili, i da imamo novu opciju na lijevom centru, to su pobjednici izbora. Trebamo podvu\u0107i crtu, Ra\u010dan je imao pluseva i minusa, i Milanovi\u0107, i Bernardi\u0107. Ne gledamo pro\u0161lost, trebamo se spremiti za nove parlamentarne izbore za \u010detiri izbora. Ne vidim na\u010dina da do\u0111e do prijevremenih izbora, mislim da \u0107e Plenkovi\u0107 stvoriti stabilnu ve\u0107inu, a na nama je da sprije\u010dimo ultrakonzervativne pojedince i skupine da sprije\u010dimo izmjene Ustava. \u017delimo sprije\u010diti Hrvatsku da krene u 'orbanizaciju' - rekao je SDP-ovac pa rekao kako ne zna kakav je netko kad mu udari slava u glavu misle\u0107i na Orbana te nadodao da se nada da Plenkovi\u0107 nije takav:

- On ima dozu samodostatnosti i bahatosti, ali bih htio da ostane ovakav dobar politi\u010dar desnog centra, mi smo povijesno prosperirali kad smo bili otvorena dr\u017eava.\u00a0

'Rano je za pri\u010de o kandidatima'

O kandidatima za predsjedni\u0161tvo jo\u0161 ne \u017eeli \u0161pekulirati:

- Ovo nije najava moje kandidature. Ja samo apeliram da se ne doga\u0111a ono kad se odjednom desetak kandidata pojavilo, to slabi stranku. Ima troje, \u010detvero ljudi koji imaju legitimitet da razgovaraju o tome i tu treba donijeti trezvenu odluku, ali ne sada. Danas, sutra, to je prerano, ali sljede\u0107i tjedan ve\u0107 trebamo o tome - rekao je Hajda\u0161-Don\u010di\u0107 pa nadodao kako ne \u017eeli licitirati s imenima jer je o tome primjereno govoriti tek na sastanku Predsjedni\u0161tva:

- Svatko mo\u017ee dati svoj doprinos u sektoru s izbornim pobjednicima - rekao je, a izborni pobjednici u SDP-u ove godine su bili on i Pe\u0111a Grbin.

- Stranke ljevice, lijevog centra i centra \u0107e nam sa svojim progresivnim politikama uzimati bira\u010dko tijelo ako se ne budemo mijenjali - rekao je pa prokomentirao ho\u0107e li ga se do\u010dekati na no\u017e jer je bio suspendiran:

- Ne\u0107e, ne vjerujem da \u0107e toga biti nakon ovoga. Vrijeme je da do\u0111emo do nekog konsenzusa i da gradimo neki progresivniji SDP. Pobjedni\u010dke stranke iz zagreba\u010dkih jedinica naj\u010de\u0161\u0107e formiraju Vladu. Mi smo u tim jedinicama izgubili. Mislim da se tijekom kampanje nije osje\u0107ao taj neki spirit, neka energija, to je ovako iz mog iskustva. Na onim izborima 2007. koje smo izgubili pa i onim kasnijima koje smo pobijedili bilo je neke energije. Ove godine je nisam osjetio, tu energiju koja je potrebna za promjene hrvatskog dru\u0161tva, a to je vjerojatno posljedica tih nekih lutanja i \u010dinjenica da osim \u0161to imate politi\u010dku markicu SDP-a morate imati i osobnost i karakter. Onda mo\u017eete uspjeti. To je politi\u010dki leksikon '101' - rekao je iako je ranije rekao kako ne\u0107e cipelariti Bernardi\u0107a:

- Nije stvar mene. \u0160to god ljudi mislili, ljudi vole osobe s autoritetom i integritetom. Nije stvar ni debata, stvar je li ima\u0161 neki fluent u sebi ili nema\u0161. Na\u0161 program je bio bolji od ve\u0107ine, no vrlo malo ljudi je uop\u0107e njega gledalo. Mislim da bi moderna ljevica uz te teme koje idu na rastere\u0107ivanje rada i uz onu op\u0107u borbu za javna dobra, to je taj klju\u010d moderne ljevice.

'Ministar obrazovanja ne mora biti strana\u010dki'

Potom je nastavio s pri\u010dkom o obrazovanju:

-\u00a0Boli mene \u0111on za pri\u010de iz 45, 91. Borba 21. stolje\u0107a je borba protiv ekonomske nejednakosti, obrazovanje, zdravstvo i kultura. To je ideologija. Ja bih rekao da ministar obrazovanja ne treba biti \u010dlan SDP-a. Imali ste ljude koji su radili cijelu reformu obrazovanja koja nikad nije dovr\u0161ena, a bili su bliski SDP-u. Imali ste Budaka i Joki\u0107a. Obrazovanje, kultura, zdravstvo = 21 stolje\u0107e i socijal-demokracija. Ekonomska pitanja? Ekonomski programi su vi\u0161e-manje isti, zbog toga smo u EU. Kuna je slaba.

Hajda\u0161-Don\u010di\u0107 se ne sla\u017ee sa strana\u010dkim kolegom Davorkom Vidovi\u0107em da su bira\u010di odabrali 90 ultra desnih mandata te smatra kako je Plenkovi\u0107 vi\u0161e krenuo ka centru.

- Mislim da je hrvatsko dru\u0161tvo sazrelo, da je sli\u010dno europskim dru\u0161tvima i da se doga\u0111aju neke klackalice. Sad smo u desnom centru, uz dobre politike se mo\u017ee vratiti lijevom centru. Najvi\u0161e je nekih 'swingera' koji se lako prebace zbog nekoliko ljudi ili nekih politika - rekao je pa nastavio:

- Najve\u0107i dio ljudi razmi\u0161lja je li moj na\u010delnik na listi, je li on dobro radi, mo\u017eda \u0107e dobro raditi i u Saboru. Najvi\u0161e ljudi se lako prebace. Ja bih bio u problemu da Plenkovi\u0107 sastavi sa \u0160korom, manje zlo je to \u0161to je ipak HDZ na desnom centru, nema nikakvih ekstrema, stra\u0161no mi je \u017eao \u0161to nismo pobijedili mi, ali ja ne vidim ovdje neko crnilo, postoje neki pojedinci koji tu guraj, ali zato smo mi tu da to sprije\u010dimo.\u00a0

'Most ima strukturu, Domovinski pokret ne'

- Mislim da \u0107e \u010ca\u010di\u0107 koalirati, a i \u0160tromar nema kud. Tako da HDZ definitivno ima za mandatara, a mislim da u toj koaliciji ne\u0107e biti problema te da \u0107e narasti na 80 mandata jo\u0161. Domovinski pokret je izrazito heterogen i tu \u0107e biti preleta\u010da. Nisu oni svi ideolo\u0161ki \u010ditati, te\u0161ko \u0107e se to odr\u017eati jer nema strukture, lak\u0161e \u0107e je Most odr\u017eati, on ima strukturu. Na moju \u017ealost, ne vidim da se u roku \u010detiri godine ne\u0161to mo\u017ee promijeniti, moramo ostati brana naprednim ljevi\u010darskim strukturama, moramo braniti Ustav. Ne treba biti pesimisti\u010dan, iz poraza treba izvu\u0107i neke pouke i unaprijediti stranku.

Rast nezaposlenih, ekonomska kriza, mislite li da \u0107e HDZ uspjeti nositi se s tim?

- Kriza \u0107e Hrvatsku definitivno udariti jer na\u017ealost smo dosta porezno vezani uz turisti\u010dki sektor i potro\u0161nju koja se doga\u0111a u ljetnim mjesecima. Novca \u0107e po mojim izra\u010dunima biti oko 60 milijardi kuna manjka. Manje prihoda od poreza i s druge strane mjere koje dr\u017eava upucava u sektor da zadr\u017ei odre\u0111enu razinu zaposlenosti. Hrvatska ima sre\u0107u i nesre\u0107u, sre\u0107a je da ako pro\u0111e ovaj program upravo zbog pada u turizmu trebali bismo dobiti ve\u0107u pomo\u0107.\u00a0 Vi sad imate u zdravstvenom sustavu koji nije prikazan kroz ra\u010dun imate deset milijardi manje. Samo je sad pitanje ho\u0107e li Hrvatska imati snage da se neke stvari po\u010dnu drasti\u010dno mijenjati. Morate mijenjati zdravstveni sustav pa javnu upravu, to su dva iskoraka koja trebaju za proto\u010dniji sustav.

- Bernardi\u0107 je bio zastupnik, ne vidim za\u0161to ne bi bio u Saboru, on ima apsolutni legitimitet da bude u Saboru, \u0161to god netko drugi mislio o tome. Ne mo\u017eete nekoga baciti na cestu jer nije uspio, budimo iskreni, nakon 12 godina u politici tko \u0107e vas htjeti u realnom sektoru, vi ste tad inficirani. Ja sam uvijek inkluzivan - zaklju\u010dio je Hajda\u0161-Don\u010di\u0107.