Ostojić: S curenjem informacija se ne susrećemo po prvi put...

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost zbog posljednje afere SMS tražio je podatke od nadležnih kako je moguće da cure podaci iz istraga te tko je za to odgovoran. Predsjednik odbora Ranko Ostojić upozorio je kako se s curenjem informacija ne susrećemo prvi puta.

- Zbog toga zapravo padaju vrlo važne istrage protiv vrlo moćnih ljudi, koji očito imaju jake kumove, a zna se da kum nije dugme. Taj dio priče mislim da je vrlo važan, tko je taj tko može utjecati na takve istrage i takve situacije - rekao je Ostojić.

Podsjetio je i na slučaj kada su članovi Odbora za unutarnju politiku išli u direktan nadzor u OTC-a.

- Tada je ta prilika iskorištena od članova odbora da se sazna koji se brojevi zapravo prisluškuju odnosno koji su brojevi na mjerama. Tako su probijene mjere. Ovdje sad imamo puno goru situaciju, a to je da vozač jednog ministra eventualno dojavljuje. Ne mogu govoriti o detaljima jer ih ne znam, ali u svakom slučaju kad padaju mjere to je nešto što je vrlo opasno za nacionalnu sigurnost - upozorio je predsjednik Odbora za unutarnju politiku.

Na pitanje znači li to da treba pročistiti sustav, Ostojić je uzvratio kako neće upotrebljavati tako teške riječi, ali i ponovio da se nažalost očito vraćamo u vremena koja smo zaboravili.

- Nakon što smo imali ozbiljne pohvale za kvalitetan rad Sigurnosno obavještajne agencije i sigurnosnog sustava, sada smo opet u situaciji korištenja očito privatnih veza za prodaju informacija. To je nešto što je najopasnije za sigurnosni sustav - ustvrdio je Ostojić.

Upitan postoji li mogućnost da se sustav koristi za unutarstranačke sukobe, Ostojić je kazao kako smo takvih situacija imali i prije:

- Očito da korištenje povlaštenog položaja i povlaštenih informacija se služi između ostalih i za takve obračune - kazao je Ostojić.

Na pitanje je li kao ministar posumnjao da postoje spavači u SOA-i , kazao je kako takva mogućnost uvijek postoji, ali zato postoji sustav nadzora, sigurnosnih provjera i sustav koji je ozbiljna kontrola. Kazao je kako je u ovom slučaju, jedan od problema neregistriranje prepaid telefona, to je već duže vrijeme ozbiljan problem za Hrvatsku. Napominje da su druge zemlje to pitanje riješile i ne dozvoljavaju da se ne zna tko je vlasnik prepaida.

Prokomentirao je i ponašanje policije prema migrantima, koje je vidljivo iz slučaja Sirijca koji nije nigdje evidentiran, a prema svemu sudeći je u BiH vraćen iz Hrvatske. Na pitanje je li takva praksa, ako je istinita, rezultat odluke policajaca na terenu ili to mora biti interna odluka ministarstva, Ostojić je uzvratio kako se policajci sigurno ne bi doveli u situaciju da ozbiljno riskiraju kod evidentnog kršenja zakona.

- U situaciji kad nekoga odvraćate s granice, ukrcate ga u kombi, vratite ga nazad, ne omogućite u da zatraži azil, međunarodnu zaštitu ili ga ne evidentirate kao ilegalnog migranta to je sustavna politika. To je modu operandi koji u ovom trenutku podržava ministar Božinović, koji je poslao takvu poruku. Policajci se tako ponašaju, a on je zadovoljan što je EU sretna, jer je smanjen broj migranata - ustvrdio je.

Spomenuo je i slučaj nestanka petogodišnje sirijske djevojčice.

- Tek 14 dana nakon MUP je objavio potragu. Zanima me zašto se ništa nije radilo tih 14 dana, ali i da se utvrdi je li djevojčica doista nestala. Treba sve provjeriti, a ne se opravdavati institutom zaštite granice - rekao je.