Ostvaruje dječačke snove: Vučić je brucoš Visoke sportske škole!

Vučić je sredinom srpnja ove godine objelodanio svoju želju i 'dječačke snove' i upisao je Visoku sportsku školu strukovnih studija, a ovih je dana postao brucoš

<p>On je srpski Superman, pravi Čika Spasoje koji vlastoručno pobjeđuje koronu, prosvjednike, deficit, unutarnje i vanjske neprijatelje. Aleksandar Vučić, sad ide i korak dalje, jer će, osim predsjedničke dužnosti, uskoro postati i licencirani trener košarke. S posebnim naglaskom na edukaciju djece.</p><p>Vučić je, u namjeri da bude košarkaški trener, ponovno postao student, a u petak je nazočio svečanom prijemu nove generacije brucoša Visoke sportske škole strukovnih studija i na Instagramu objavio fotografiju iz amfiteatra.</p><p>"Sretan sam što poslije mnogo godina krećem u ostvarenje dječačkih snova", napisao je danas Vučić na Instagram stranici @buducnosrsbijeav.</p><p>Vučić je sredinom srpnja ove godine objelodanio svoju želju i "dječačke snove" i upisao je Visoku sportsku školu strukovnih studija, što je također objavio na svojoj Instagram stranici @budućnostsrbijeav.</p><p>"Po drugi put u životu sam postao student, ovog puta Visoke sportske škole strukovnih studija, u želji da postanem košarkaški trener za klince", napisao je Vučić na Instagramu, uz fotografiju s indeksom i malom košarkaškom loptom.</p><p>"Ne biste vjerovali koliko sam sretan što poslije mnogo godina krećem u ostvarenje dječačkih snova", naveo je tada Vučić.</p><p>On je ranije ove godine za provladin tabloid Kurir rekao kako je trenerski posao njegova neostvarena želja, te najavio kako zbog toga treba upisati trenersku školu.</p><p>"Neka moja neispunjena želja je da treniram neke klince. Nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća. Neke pionire ili kadete, klince. To mi je najveća želja", rekao je Vučić za Kurir, a na pitanje o tome je li imao veće ambicije odgovorio je: "Ne, samo mali klub".</p><p>Ta je Vučićeva objava u javnosti potaknula brojne komentare, a jedan od najtrofejnijih košarakših trenera, nekadašnji šef klupe Parizana Duško Vujošević, poručio je Vučiću da će mu osobno pomoći u toj nakani.</p><p>Vujošević rekao je kako se nada da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati mnogo više talenta za posao košarkaškog trenera, nego za posao koji sad obavlja.</p><p>„Kako se sad ponaša kao predsjednik države nisam siguran da može biti trener u kolektivnom sportu. Ali, s obzirom da želi raditi s mladima i da je ekonomski osiguran, moguće da bi to radio opuštenije i zdravije“, rekao je Vujošević. </p><p>Portal Nova.rs objavio je danas raspored Vučićevih predavanja koji će, kao brucoš, veći dio nastave pratiti online, od 9:30 do 11:00 sati ili u terminima od 9:30, 10:45 ili 12:30 sati.</p><p>Na današnjem svečanom prijemu za brucoše srbijanski predsjednik je među kolegama studentima sjedio bez zaštitne maske, što se dalo vidjeti i na nekoliko fotografija objavljenim na portalima beogradskih medija.</p><h2>Prisjetimo se kako je Vučić hrabro zalijepio bananu dječaku</h2><p>Nedavno je u u intervjuu za Kurir najavio da će se školovati za košarkaškog trenera i da se planira baviti tom profesijom nakon što okonča političku karijeru.</p><p>Ne može se reći da Vučić nema iskustva s košarkom i klincima. Lani se 'proslavio' kad je u jednom od brojnih insceniranih PR događaja koji veličaju njegov lik i djelo zaigrao košarku s jednim dječakom. Kao pravi sportski pedagog, nije imao popusta pa je klincu koji ga je predriblao hladnokrvno zalijepio - bananu. Iako su mnogi smatrali da se takvim potezom osramotio, njega to nije dirnulo. Nitko nije jači od Čika Spasoja, pa ni tamo neka djeca.</p>