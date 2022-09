Ostvaruje se crni scenarij Gradske plinare: Povlače se još dva opskrbljivača plinom

Tvrtke Radnik-plin i Plin Vrbovec više nisu u mogućnosti nastaviti opskrbu plinom. Svoje su korisnike obavijestili i uputili ih na Gradsku plinaru Zagreb Opskrba (GPZO), koja je na njihovom području opskrbljivač u obvezi javne usluge.

Kako javlja, Poslovni dnevnik, ova se dva opskrbljivača povlače zbog poremećaja cijena na tržištu. U današnjim bi uvjetima tržišta morali, objasnili su, povećati prodajnu cijenu više od deset puta. Svoje su korisnike uputili na GPZO, koji im na tom području može osigurati isporuku plina po reguliranoj cijeni.

No, GPZO već ima oko 350 tisuća postojećih korisnika. Na taj su problem i već upozoravali. Naime, neočekivano povećanje broja korisnika od drugih opskrbljivača, mogao bi prouzročiti ogroman gubitak od sto milijuna eura.

Za svoje postojeće korisnike GPZO već je osigurao plin, no s obzirom na to da se očekuje priljev i do 50 tisuća novih korisnika, tvrtka bi se mogla naći u velikim problemima.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i ranije je komentirao problem s povećanjem broja korisnika. Istaknuo je tada da poslovi korisnici mogu dogovoriti isporuku plina od nekog drugog opskrbljivača na tržištu.

Poslovni bi korisnici plaćali plin po istoj cijeni po kojoj ga nabavlja GPZO s minimalnom maržom. Istaknuo je da je GPZO u ovoj plinskoj godini ugovorio s dobavljačima nabavu plina za poduzetnike po varijabilnim cijenama.

- To je jedini način da i ove sezone ne nastane višemilijunski gubitak, reako je.

