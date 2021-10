Okupili su se neki Srbi koje ne poznajem, skupili su vreću para, koju su mi dali na granici. Dali su mi 30-ak tisuća dolara, ključeve od automobila i ključeve od stana od 45 kvadrata. To nije bilo iz budžeta, da se razumijemo. Tu su sudjelovali sin predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Zvezdini navijači. To su stvarno patrioti. Svakog od njih koji su tamo bili možete pogledati ravno u oči i u njima vidjeti pravog rodoljuba. Hvala im puno za to.

Izjavio je to Dragan Vasiljković, osuđeni ratni zločinac poznatiji kao Kapetan Dragan, u gostovanju na jednom podcastu te spomenuo sina Aleksandra Vučića, Danila da mu je dao novac.

- Rekli su mi: 'Ovo ti je, Kapetane, da si kupiš novo odijelo.' Stvarno me to dirnulo, nisam to očekivao - rekao je Vasiljković.

O Vasiljkovićevoj izjavi osvrnula se i opozicijska Demokratska stranka te zatražila od Porezne uprave da provjeri porijeklo novca koji mu je dao Danilo Vučić.

Iz DS-a su naveli da je "gostujući na jednoj režimskoj televiziji Vasiljković eksplicitno izjavio da su mu Danilo Vučić i njegovi neimenovani prijatelji poklonili vreću novca, stan i auto kada je izašao iz hrvatskog zatvora i došao u Beograd".

- Nekadašnji instruktor u kampu za obuku milicije SAO Krajine u Golubiću kod Knina javno je priznao da sad nastupa kao plaćenik Vučićevog režima, što Demokratska stranka tvrdi tijekom svih njegovih učestalih pojavljivanja u javnosti. Vučićev režim nesumnjivo stoji i iza kampanje za prikupljanje potpisa za peticiju kojom se traži oslobađanje nekadašnjeg pripadnika Jedinice za specijalne operacije (JSO) Zvezdana Jovanovića, pravomoćno osuđenog za ubojstvo predsjednika vlade Srbije i Demokratske stranke Zorana Đinđića 2003 - navode u priopćenju te nastavili:

- Aleksandar Vučić može se ljutiti koliko hoće i vrištati po režimskim medijima kako mu opozicija napada obitelj, ali je obavezan odgovoriti otkud njegovom sinu i njegovom društvu vreća novca ili dokazati kako je kapetan Dragan lagao kad je govorio o pomoći koju je dobio od ljudi povezanih sa samim vrhom vlasti - zaključuju iz DS-a.