Osudili ga za bigamiju jer je oženio majku i njezinu kćer

Christopher I. Hauptmann (44) iz Pennsylvanije je osuđen na kaznu zatvora do dvije godine zbog bigamije. Naime, dok je bio u braku sa Shannon Deitrich, oženio je njezinu kćer Kaylee Durovick. Christopher i Shannon su bili u braku od 2015. godine, a godinu dana kasnije je oženio njezinu kćer. Kaylee je tada imala 18 godina, a Christopher je krivotvorio dokumente kako bi se mogli vjenčati.

