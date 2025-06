Osudili šefice wellness startupa: Tjerale su sljedbenice na seks s VIP investitorima i klijentima

Nicole Daedone i Rachel Cherwitz, čelnice nekad iznimno popularnog wellness start-upa OneTaste, proglašene su krivima za izrabljivanje zaposlenika, javlja CNN. Porota saveznog suda u Brooklynu presudila je u utorak da su iza fasade seksualnog osnaživanja i "orgazmičke meditacije" skrivale mračnu mrežu psihološke manipulacije, izrabljivanja i prisile, čime je okončana jedna od najkontroverznijih priča iz svijeta modernog wellnessa. Dvjema ženama prijeti kazna do 20 godina zatvora.

Petotjedno suđenje otkrilo je šokantne detalje o sustavu koji je, prema tužiteljima, svoje sljedbenike pretvarao u robove, iskorištavajući njihove najdublje traume za financijsku i osobnu korist svojih vođa.

Uspon i pad OneTastea

Nicole Daedone osnovala je OneTaste 2004. godine u San Franciscu, predstavljajući ga kao revolucionarnu tvrtku usmjerenu na žensko zadovoljstvo i duhovni rast. Središnji koncept bila je "orgazmička meditacija" (OM), praksa u kojoj partner, obično muškarac, 15 minuta fokusirano stimulira klitoris žene s ciljem postizanja dublje intimnosti i svijesti, a ne nužno orgazma.

Sredinom 2010-ih, OneTaste je doživio eksplozivan rast. Daedone je postala guru novog doba. Njezin TED Talk postao je viralan, a podršku su im pružile i slavne osobe poput Gwyneth Paltrow i Khloé Kardashian. Tvrtka je otvorila centre u New Yorku, Los Angelesu, Londonu i drugim svjetskim metropolama, nudeći skupe tečajeve, radionice i coaching, čije su cijene dosezale i do 55.000 eura.

No, sjajna fasada počela se urušavati 2018. godine, kada je Bloomberg objavio iscrpno istraživanje koje je OneTaste opisalo kao zlokobno poduzeće koje nalikuje na profitni seksualni kult. Ubrzo su uslijedile i druge optužbe, a sve je kulminiralo Netflixovim dokumentarcem iz 2022. godine, "Orgasm Inc: The Story of OneTaste", koji je uznemirujuće priče bivših članova predstavio globalnoj publici i potaknuo saveznu istragu.

Nicole Daedone i Rachel Cherwitz | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Šokantne optužbe i svjedočanstva

Tijekom suđenja, tužitelji su pokušali dokazati kako je tvrtka sustavno ciljala ranjive pojedince, posebno one s poviješću seksualnih trauma, obećavajući im iscjeljenje. Devet bivših zaposlenika svjedočilo je o atmosferi kulta u kojoj su Daedone i njezina voditeljica prodaje, Rachel Cherwitz, koristile psihičko zlostavljanje, indoktrinaciju, nadzor i zastrašivanje kako bi svoje članove prisilile na poslušnost.

Žrtve su, prema svjedočenjima, radile do iznemoglosti za minimalnu ili nikakvu plaću, obavljajući sve od manualnog rada do pružanja seksualnih usluga. Vjerovale su da će, ako odbiju poslušnost, "izgubiti svoj jedini izvor podrške, zajednice, duhovnosti i identiteta".

Prema optužnici, zaposlenice su bile prisiljavane na seksualne odnose s potencijalnim investitorima i klijentima kako bi osigurale financijsku korist za tvrtku. Tužiteljica Nina Gupta izjavila je da su "Daedone i Cherwitz usmjeravale mlade žene da pružaju seksualne usluge VIP osobama".

U jednom od najšokantnijih svjedočanstava, navedeno je kako je Cherwitz nagovorila zaposlenicu, žrtvu silovanja, da "rekonstruira" taj događaj pred publikom tijekom tečaja o tabuima, s ciljem da "odbojnost pretvori u uzbuđenje".

Članovi su bili poticani da se zadužuju, podižu kredite i otvaraju nove kreditne kartice kako bi platili skupe tečajeve, dok im je OneTaste istovremeno uskraćivao obećane plaće. Tvrtka je koristila poseban žargon kako bi stvorila "mi protiv njih" mentalitet. Oni izvan zajednice nazivani su "bezjaci" (muggles), po uzoru na serijal o Harryju Potteru, dok je stanje prosvjetljenja unutar OneTastea opisivano kao "Četvrta dimenzija".

Tri svjedokinje posvjedočile su da su bile prisiljene postati "rukovateljice" za investitora Reesea Jonesa, koji je ujedno bio i dečko Nicole Daedone. To je podrazumijevalo život s njim, obavljanje kućanskih poslova poput kuhanja i izvršavanje ponižavajućih seksualnih radnji po njegovim uputama.

Obrana je tvrdila da nikakva fizička sila nikada nije korištena te da su duhovna učenja OneTastea zaštićena Prvim amandmanom američkog Ustava, koji jamči slobodu vjeroispovijesti. Odvjetnici su tvrdili da je ideja o "ispiranju mozga" napad na vjerske slobode njihovih klijentica. Odvjetnica Celie Cohen argumentirala je da su svjedoci bili odrasli ljudi koji su donosili odrasle odluke i da njihovo kasnije žaljenje nije dokaz zločina. "Nitko nije prijavio zločin policiji... Nitko nije nazvao FBI da kaže da je prisiljen na rad ili seks", izjavila je u završnoj riječi.

Obrana je također ukazivala na proceduralne probleme tužiteljstva, poput odbacivanja dnevnika jedne od ključnih svjedokinja, Ayries Blanck, nakon što se otkrilo da su zapisi bili falsificirani godinama nakon navodnih događaja. Taj je trenutak, kako je pisao Vanity Fair, doveo slučaj "na rub propasti", no tužiteljstvo je uspjelo izgraditi slučaj na svjedočanstvima drugih devet žrtava.

Odvjetnički tim, koji uključuje i Jennifer Bonjean, poznatu po zastupanju Harveyja Weinsteina, najavio je žalbu, navodeći da su "duboko razočarani" presudom i da slučaj pokreće "brojna nova i složena pravna pitanja".

Nakon vijećanja koje je trajalo manje od dva dana, porota je u utorak proglasila Daedone i Cherwitz krivima. Izricanje kazne očekuje se krajem rujna.

- Presuda porote razotkrila je Daedone i Cherwitz kao ono što uistinu jesu: prevarantice koje su vrebale ranjive žrtve, dajući im lažna obećanja o seksualnom osnaživanju i dobrobiti, samo da bi ih manipulirale u obavljanje rada i usluga za vlastitu korist - izjavio je tužitelj Joseph Nocella Jr.

Sama Daedone, koja je svoj udio u tvrtki prodala 2017. godine, rekla je kako ostaje pri svojim "duhovnim ciljevima".

- Postoji samo duhovni cilj koji sam si zadala, a to je oslobođenje svih ljudi i oslobođenje žena. To ću činiti gdje god bila - rekla je.