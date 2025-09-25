Obavijesti

POTVRDILI IZ POLICIJE

Osumnjičeni (33) za ubojstvo u Sl. Brodu branio se šutnjom: Na slobodu pustili uhićeni dvojac

Foto: ivica galovic/Pixsell

Koja je točno poveznica između ubijenog Zorana Grgića i ubojice, još nije točno utvrđeno. Međutim, mještani kažu kako je Grgić, nekoliko sati prije nego što je ubijen, u automobilu vozio ubojičina oca...

Mještani malenog sela Šušnjevci u općini Bukovlje kraj Slavonskog Broda u utorak navečer svjedočili su strašnom ubojstvu. Hicima je u automobilu ubijen Zoran Grgić (61), kojeg je prvotno svojim automobilom presreo muškarac (33) iz Korduševaca u večernjim satima.

Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu 00:54
Detalji užasa kod Slavonskog Broda: Ubijen je stručnjak za sigurnost, policija lovi ubojicu | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

Osumnjičeni je pobjegao, a policija ga je uhitila nakon četiri sata potrage. Uz njega su uhićena još dva muškarca. 

Sinoć je u policiji u večernjim satima ispitan 33-godišnjak osumnjičen za ubojstvo. Kako doznaju 24sata branio se šutnjom. 

- Moj klijent odlučio se za obranu šutnjom, to će učiniti i u Županijskom državnom odvjetništvu. Takva je odluka donesena jer čekamo da se obavi vještačenje mobitela ubijenog. Pretpostavljam da će mom klijentu biti određen 30dnevni istražni zatvor - rekao nam je Zoran Mataić odvjetnik osumnjičenog za ubojstvo.

Preostala dva osumnjičenika, koje je policija naknadno uhitila u srijedu, puštena su na slobodu. Izvor iz policije nam je potvrdio da se ne dovode u vezu s kaznenim djelom.

Tko je bio Zoran Grgić?

Inače, ubijeni Grgić bio je poznat u brodskom kraju. Sudjelovao je u Domovinskom ratu, bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i povremeni kolumnist. Grgić se aktivno zalagao za prava političkih zatvorenika i branitelja. Smatrao je da oni predstavljaju "savjest čovječanstva" te da imaju obavezu boriti se za pravedniji društveni poredak. Bio je zagovaratelj povratka vojnog roka.

Koja je točno poveznica između njega i ubojice, još nije točno utvrđeno. Međutim, mještani kažu kako je Grgić, nekoliko sati prije nego što je ubijen, u automobilu vozio ubojičina oca.

