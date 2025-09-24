Obavijesti

ZLOČIN POTRESAO MJEŠTANE

VIDEO Presica policije o ubojstvu kod Slavonskog Broda

Piše Luka Safundžić, Ivan Štengl,
VIDEO Presica policije o ubojstvu kod Slavonskog Broda
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Ubojica je izašao iz svog auta i prišao autu u kojem je bio ubijeni, a kroz vrata auta u Zorana je ispalio nekoliko metaka. Iako su ga djelatnici hitne pomoći pokušali reanimirati, nije uspjelo

Strašno ubojstvo potreslo je naselje Šušnjevac kod Slavonskog Broda u utorak navečer, a mještani su uznemireni jer se kod njih takvo što nije događalo. Dvostruko mlađi muškarac ubio je drugog muškarca, Zorana Grgića (61), iz pištolja. O cijelom slučaju oglasila se policija na današnjoj presici u Slavonskom Brodu.

POGLEDAJTE VIDEO:

