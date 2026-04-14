Osumnjičeni za ubojstvo u Šestinama ide u istražni zatvor

Mladić (17), kojeg su policija i Državno odvjetništvo osumnjičili za ubojstvo u Šestinama u noći na ponedjeljak, poslan je u utorak u istražni zatvor Remetinec.



Sudac za mladež prihvatio je prijedlog tužiteljstva, koje je to tražilo zbog opasnosti od bijega i ponavljanja djela. Naime, taj maloljetnik, odnosno 17-godišnjak je strani državljanin što je dodatno zakompliciralo situaciju.

Noć s ponedjeljka na utorak proveo je u policijskom pritvoru na Oranicama. Detalje istrage, za što ga sve sumnjiče osim za ubojstvo, zagrebačka policija i DORH do objave ovog teksta nisu objavili.

Naime, glavno je pitanje koji je bio motiv sukoba između njega i 22-godišnje žrtve te čije je oružje kojim je drugi mladić na kraju ubijen.