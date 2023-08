FOTO Osumnjičenog za ubojstvo u Koprivnici doveli pred suca

Bojan Belani (38), koji je osumnjičen da je u srijedu oko ponoći ubio susjeda (68) u Zagorskoj ulici u Koprivnici predan je uz kaznenu prijavu za ubojstvo pritvorskom nadzorniku PU Varaždinske.

U četvrtak poslijepodne doveli su ga pred istražnog suca koji će odlučivati o istržanom zatvoru.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

- Sumnja se da je osumnjičeni 9. kolovoza, u noćnim satima u Koprivnici u Zagorskoj ulici u kući oštrim predmetom zadao više ubodnih rana 68-godišnjem Ivanu Vrhovskom Hansu, od kojih je na mjestu preminuo - izvijestila je ranije policija.

- Bio sam u krevetu, kad sam čuo lupanje. Nisam ni znao je li stvarno ili sanjam, a onda me probudilo susjedovo vikanje. Derao se: 'Policija, policija'. Istrčao sam do ograde i vidio Bojana kako trči od nas do kuće malo više u ulici -I spričao nam je to svjedok Mihael Šegović, svjedok krvoločnog pohoda Bojana Belanija (38).

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Unezvijereni Bojan je, pričaju nam svjedoci, nesuvislo galamio dok je trčao cestom i sa sebe svlačio odjeću. Na kraju je ostao samo u gaćama kad je ušao u drugu kuću. U njoj je također ludovao i razbacao stvari po kuhinji. Probudio je stanare te ga je vlasnik nekako uspio izbaciti na ulicu. Mještani pretpostavljaju da je htio ubiti i njih.